Mujer transgénero logró inscribirse en el Miss Universe Costa Rica

Vinna Rouge, reconocida transgénero, dio a conocer una noticia que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

Resulta que hace un tiempo se había dado a conocer que la organización de Miss Universe Costa Rica, como se llama ahora el Miss Costa Rica, había presentado una serie de requisitos para aspirar a la corona de este 2024.

A pesar de que la organización había informado que no se podían inscribir transgéneros, la guapa nunca perdió la esperanza y se pudo inscribir con el objetivo de que los organizadores reconsideren su inscripción.

“Me siento muy orgullosa de haber nacido varón, pero también me siento orgullosa del camino que la vida me ha otorgado para llegar donde estoy”, comentó Rouge en un video compartido a este medio.

Para Rouge es muy importante este certamen, ya que explicó que quiere que su voz sea escuchada y que se le brinde la oportunidad de participar en el concurso.

“Me había dicho que la organización no iba a aceptar mujeres trans como yo. Pero basado en mis conocimientos, la Organización Mundial de Miss Universo, acepta que nosotras participemos. Es por eso que pido que se me reconsidere la inscripción para lograr participar y ser una candidata más de este certamen de belleza”, comentó.

La guapa dijo que si la organización reconsideraba su participación en el concurso, su vida sería de gran ejemplo para el pueblo costarricense.

“Mi vida no solo sería de gran ejemplo para esas mujeres por la belleza física. Mi vida lleva una historia de perseverancia, superación, respeto, empoderamiento e igualdad. Y estoy segura de que existen muchas voces que están en silencio y que uno quisiera que puedan hablar”, expresó.

Para Rouge significa mucho si consideran su participación, porque quiere dejar un legado a las futuras generaciones.

“Si se me otorga participar en este certamen de belleza, no será solo belleza física, sino que siempre he dicho que tenemos que dejar huellas y no cicatrices.

La modelo envió sus fotos a la organización y ahora cruza los dedos para que esta le otorgue una oportunidad.