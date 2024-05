Mujeres defienden con todo a Montserrat del Castillo tras ser atacada en redes sociales

Montserrat del Castillo fue atacada en redes sociales.

Varias mujeres salieron en defensa de Montserrat del Castillo, tras ser criticada en redes sociales.

Todo se dio porque su maquillista, Henry Berroteran, compartió un video donde se ve el antes y el después de un maquillaje que le hizo a la guapa comunicadora de Canal 7.

Varios internautas al ver el video no dudaron en dejar su comentario criticando a la también creadora de contenido.

“Ni en el taller hay tanta merula como en esa cara”, “¡No, qué decepción!”.

Lo que más llamó la atención fue que los comentarios no venían por parte de mujeres, sino de hombres que fueron a atacarla en el clip. Fue por eso que algunas salieron en su defensa respondiendo a más de uno: “Qué feo ver un comentario así de un dizque hombre, ya veo que Monse te dé pelota a ver si vas a decir lo contrario, a nadie le importa como se vea, mientras ella se sienta bien eso es lo que importa. Comentarios como el suyo destruyen”.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo se le plantó así a un problemón muy serio que hay en su barrio

Hasta el momento, Montse no se ha pronunciado, y esta no es la primera vez que la guapa es atacada en redes sociales; de hecho, hace unos días ella había compartido un video en su cuenta de Instagram, donde salía entrenando y divirtiéndose, por lo que también le tiraron, pero cuando fue atacada ella no se dejó y les respondió con todo.