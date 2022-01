Multimedios borra cara de Luis Carlos Monge en video de promoción para elecciones

Multimedios Multimedios borró la cara de Luis Carlos Monge para su promo de elecciones. Facebook.

Es periodista, tenía un programa de entrevistas llamado A Cachete, trabajó en el 7 y en el 8, le gusta la lucha libre, los tatuajes y las bromas, ¿quién es?

Así como con esa descripción es evidente que hablamos de Luis Carlos Monge, es igual de obvio que la cara que fue borrada de la publicidad de Multimedios para las próximas elecciones presidenciales fue la de él.

La “guerra” entre Multimedios y el comunicador tiene un nuevo capítulo, luego de que se diera a conocer un video de lo que tiene preparado el canal para el 6 de febrero de este año.

La grabación inicia con imágenes de la bandera de Costa Rica y del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.

Posteriormente se ven todos los periodistas del canal, muy elegantes y vestidos de negro, de pie en las gradas de la entrada de la casa de los diputados, con cara seria.

Peeeero, la seriedad de la grabación se pierde en el segundo 19 al ver una especie de manchón en la cara de una de las personas que está en el grupo. Se ve feo y poco elegante. ¡Aquello parece un chiste!

Al principio, cualquiera pensaría que es un error en la pantalla del celular o de la computadora, sin embargo, mientras avanza el video, vemos que no es así y es más bien un efecto como para difuminar o borrar algo que no se quiere ver.

Conforme van saliendo más imágenes se nota que el parchón de traje entero que está entre los periodistas Michael Soto y Henry Rodríguez, es Monge.

La Teja consultó con Monge para saber su opinión al ver semejante imagen y, fiel a su estilo, respondió de forma jocosa.

“Yo no me vi... Honestamente no he estado muy pendiente de las redes sociales, he estado en modo familiar, con mi tata en Acosta, con mi mamá en la casa y visitando a mi sobrina y a mi hermano, pero obviamente me lo compartieron y vi lo que hicieron con el tema del blur (imagen borrosa) y como periodista y productor audiviosual creo que habían formas más diplomáticas de manejar el asunto, pero optaron por hacerlo así y a fin de cuentas ellos tendrán sus motivos y razones de haberlo hecho así, yo ahí no voy a opinar”, aseguró Luis Ca.

La grabación fue hecha a principios de diciembre del año anterior, para cuando Luis Carlos aún formaba parte del canal.

“Obviamente pensé que no me iban a incluir en la promo porque ya no pertenezco a la empresa, pero no creí que lo iban a manejar de forma tan poco diplomática, como le digo, ellos tendrán sus razones de manejarlo así y no pasa nada, no es algo que me tome personal y que me vaya a echar a morir por eso, yo sigo trabajando en lo mío, independientemente de lo que se haga en canal 8″, agregó.

A pesar del mal trago, Monge señaló que él ya no quiere que se le relacione más con la marca, agradece todo el tiempo que le dieron trabajo y ahora solo mira hacia adelante. Además, envió un mensaje a los excompañeros que sí trabajarán en durante las elecciones.

“Les deseo mucho éxito en la cobertura, sé que tienen talento periodístico y técnico de sobra para sacar la tarea con buena nota”, afirmó.

La Teja le escribió a Freddy Serrano, gerente del medio, para saber por qué borraron de esa forma el rostro de Monge.

“Aunque no sé de qué me habla, no me interesa darle explicaciones a un medio que claramente tiene una agenda en contra de Canal 8. Si hay que hacer una corrección ante un error de edición, con gusto lo solicito”, argumentó Serrano.

Luis Carlos Monge y A Cachete ahora buscan una nueva casa. Cortesía.

[ Luis Carlos Monge sobre Multimedios: “Ninguna empresa debería manejar las cosas así” ]

Navidad con bronca

La bronca entre Luis Carlos y Multimedios, específicamente con Serrano, se dio desde el 19 de diciembre del año pasado cuando el también luchador informó en sus redes sociales que la empresa y él tomaban rumbos diferentes.

“Gracias a todos de corazón por tanto apoyo a nuestros proyectos. Fue un honor llevar mis programas a ustedes. Canal 8 tomó un rumbo diferente al mío y mejor lo dejamos ahí”, escribió Luis Ca en ese entonces.

Eso desató el enojo de Serrano, quien contestó con un comunicado en donde decía que no iban a permitir que Monge los dejara en mal.

“Durante las últimas horas el periodista Luis Carlos Monge dio a conocer en sus redes sociales que deja nuestro canal, sin haber siquiera presentado una carta de renuncia a la gerencia del canal ni a recursos humanos. Grupo Multimedios desea aclarar a la opinión pública que justamente este domingo el comunicador notificó a la gerencia del canal que se ausentaría de sus labores el lunes 20 de diciembre por un tema personal, a lo que se procedió a comunicarle que se estaba tramitando su solicitud con el departamento de recursos humanos para conocer los pasos a seguir.

“En respuesta a esta comunicación, el periodista respondió en un mensaje por medio de Whatsapp: ‘Anuncio mi renuncia efectiva’”, dice el comunicado.

Monge les contestó en redes sociales y en una entrevista con La Teja afirmó que ninguna empresa debería manejar las cosas así, pues no le pareció nada elegante que ventilaran los detalles de su salida, cuando él solo había puesto que agarraron rumbos distintos.