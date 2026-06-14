Mundial 2026: usuarios denuncian que TDMAX se pega y no deja ver los partidos

Las quejas se han multiplicado en redes sociales, especialmente en TikTok.

La plataforma de streaming TDMAX, de Teletica, se encuentra en el ojo del huracán luego de que decenas de usuarios manifestaran su molestia en redes sociales por las constantes fallas que, según afirman, han experimentado durante las transmisiones del Mundial 2026.

En TikTok y otras plataformas digitales abundan los comentarios de aficionados que aseguran que la aplicación se congela con frecuencia, lo que les impide seguir los partidos con normalidad.

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Uno de ellos fue el usuario Christopher Alí, conocido en redes sociales como Palco de pie, quien publicó un video en el que expresó su frustración por los problemas que ha enfrentado mientras intenta ver los encuentros mundialistas.

Según comentó, no cree que el inconveniente esté relacionado con la calidad de su conexión a internet, ya que asegura haber vivido una situación similar durante la anterior Copa del Mundo.

El aficionado considera que una posible explicación es la gran cantidad de personas conectadas al mismo tiempo para seguir los partidos.

“Qué sentido tiene que me cobren una membresía, que me hagan usuario y que pague, si igual no puedo ver la mejenga. A cada rato se pega y si no se pega, me expulsa de la app”, manifestó en su publicación.

Las quejas no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios aseguran que, debido a las interrupciones, no han podido disfrutar completos algunos de los partidos más esperados del torneo.

Algunos aficionados afirman que la aplicación se congela varias veces durante los partidos. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

El Mundial 2026 ha provocado un aumento en el uso de plataformas de streaming para seguir los encuentros.

Otros incluso comentaron que le tienen cariño al popular “tío TDMAX”, pero que la experiencia de uso durante el Mundial les ha generado más de un dolor de cabeza.

“Cada tres minutos se queda pegado”, dijo uno de los usuarios, mientras que otros señalaron que el problema persiste aun cuando cuentan con una buena conexión a internet.

En Tiktok abundan los videos de quejas de los usuarios, que incluso insultan a la plataforma debido a la desesperación.

El malestar ha sido tal que algunos aficionados han llegado a recomendar a otras personas que analicen bien si desean pagar una suscripción, pues consideran que el servicio no ha respondido como esperaban durante la cobertura del Mundial 2026.

Por ahora, las publicaciones continúan acumulando comentarios de usuarios que comparten experiencias similares mientras intentan seguir la máxima fiesta del fútbol a través de la plataforma.

Usuarios de TDMAX han llenado las redes sociales de quejas por problemas durante las transmisiones del Mundial 2026. Muchos aseguran que la aplicación se congela y les impide ver los partidos completos.