“Hoy quiero que sepan lo que me pasa, tengo una enfermedad emocional autodestructiva, no me compadezco ni me justifico y es porque no me acepto como soy, he vivido un largo vía crucis, enfrentarme a mí mismo con honestidad y sin tapujos”, es lo que declaró el periodista Mauricio Clark ante el auditorio del noticiero 1:N Primero Noticias en febrero de 2013.