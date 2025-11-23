Muñeca de la mafia estuvo en Costa Rica y dijo irse muy feliz

"Las muñecas de la mafia", es una de las novelvas colombianas más exitosas de Colombia. (redes/Instagram)

La guapísima actriz colombiana Caterin Escobar anduvo dándose una vuelta por Costa Rica y dejó a más de uno con la boca abierta al compartir en su cuenta de Instagram las fotos de su paseo por Tiquicia.

La talentosa actriz, recordada por sus papeles en novelas como “Las muñecas de la mafia”, “La selección”, “Hermanitas Calle” y “Cuando vivas conmigo”, publicó varias imágenes que muestran lo feliz que estuvo durante su estadía, aunque no reveló exactamente en qué lugares estuvo metida, lo que dejó a sus seguidores con la intriga.

Lo que sí dejó clarito fue que la pasó de lo lindo. En su despedida lanzó un mensaje que llenó de orgullo a los ticos que la siguen.

“Bye bye, Costa Rica. Me hiciste muy feliz”, escribió junto a las fotografías en las que se ve relajada, sonriente y disfrutando tranquilamente.

La quieren de regreso

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos fans nacionales aprovecharon para mandarle puro cariño y rogarle que vuelva pronto.

“Qué mujer tan bella”, “Increíble el lugar, pero me gusta más la modelo”, “En mi Costa Rica”, le comentaron algunos mientras que otros insistieron en que debería aprovechar que la pasó tan bien para regresar pronto.

Aunque esta visita fue cortita, Caterin quedó flechada por el pura vida.