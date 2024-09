Murió el hermano de Michael Jackson, integrante de la banda The Jackson Five

Tito Jackson murió a los 70 años.

Tito Jackson, hermano del histórico cantante Michael Jackson, murió este 15 de setiembre, a los 70 años, en Indiana, Estados Unidos, así lo dieron a conocer sus hijos, Taj, Taryll y TJ.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros”, escribieron en la cuenta de Instagram de Tito, sin comentar de qué falleció.

Estamos sorprendidos, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar. Algunos de ustedes puede que lo conozcan como Tito Jackson del legendario Jackson 5, algunos pueden conocerlo como Entrenador Tito o algunos lo conocen como Poppa T. Sin embargo, se le echará muchísimo de menos”, continuaron.

Sus hijos detallaron que para ellos será recordado como Tito Time.

“Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó y esto: ‘ámense los unos a los otros’. Te queremos papá. Tus chicos, Taj, Taryll y TJ”, añadieron.

Tito Jackson falleció el 15 de setiembre. Captura

LEA MÁS: Hija de Michael Jackson es tendencia mundial por su belleza y aparente desplante a famosa actriz

Toriano Adaryll Jackson, nombre completo del cantante y compositor, nació en Indiana, Estados Unidos, el 15 de octubre de 1953. Fue el tercero de diez hijos concebidos por Joe y Katherine Jackson. Tras aprender a tocar guitarra, se inició en el mundo de la música, en 1964, tras formar un trío con sus hermanos Jackie y Jermaine que fue conocido como los Jackson Brothers. Dos años después se suman a sus hermanos Michael y Marlon, y se convierten en The Jackson Five.

Ellos lograron convertirse en una de las agrupaciones más importantes de finales de los 60 y los años 70. En su debut discográfico, consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” y “I’ll Be There”, llegaran a los puestos más altos de las listas de popularidad en Estados Unidos.

Según el medio People en Español, tras cambiar de sello discográfico y con la salida de Michael, el grupo cambió su nombre por The Jacksons. En 1984, todos los hermanos realizan el Victory Group. En 2003, Tito decidió iniciar una carrera en solitario como músico de blues. Fue nominado a tres Grammy e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 como miembro de los Jackson 5.

La última actuación de Tito Jackson fue, a finales de agosto, con sus hermanos Marlos y Jackie en el Festival Fool in Love en Hollywood Park, en California.