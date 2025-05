Murió Kepa Amuchastegui, conocido actor de Betty la fea

Kepa Amuchastegui tenía 84 años. (el espectador /Kepa Amuchastegui)

Kepa Amuchástegui, reconocido actor colombiano recordado por su papel de don Roberto Mendoza en ‘Yo soy Betty, la fea’, falleció en Bogotá a los 84 años, la noche del martes 27 de mayo, tras una dura batalla contra el cáncer de vejiga.

En un emotivo mensaje, su equipo confirmó que Amuchástegui falleció alrededor de las 11:11 p. m. del martes.

“Esta persona tan hermosa partió con un respiro lento y sereno”, expresaron. También informaron que la velación se llevará a cabo este miércoles 28 de mayo en la Sala de Velaciones La Candelaria.

Kepa Amuchastegui falleció este martes

Según el medio El Tiempo, Amuchastegui reveló a finales del pasado mes de abril que padecía cáncer y que los médicos le habían encontrado un tumor maligno en la vejiga.

Kepa Amuchastegui batallaba con una ruda enfermedad

“Yo venía sangrando en la orina desde hacía ya un tiempo, cuando me llamó un nefrólogo para ponerme una cita. En ella me dijo que, analizando los exámenes míos, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, contó.

El actor se había sometido a un procedimiento médico para extirpar el tumor, pero se dieron cuenta de que se trataba de una masa maligna que, aparte de comprometer la vejiga, también lo hacía con sus riñones.

“Quedé en un estado de debilidad total y la recuperación ha sido muy lenta”, agregó.

Debido a su situación médica, Amuchastegui le había pedido ayuda a sus seguidores, ya que no podría volver a trabajar.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda”, pidió en aquel momento.