Murió uno de los “papás” de Plaza Sésamo

El cocreador del programa infantil Plaza Sésamo, Lloyd Morrisett, murió a los 93 años. La noticia fue confirmada en redes sociales por Sesame Workshop, la empresa creada por Morrisett y la guionista Joan Ganz Cooney en 1968.

“Sesame Workshop lamenta el fallecimiento de nuestro estimado y amado cofundador Lloyd N. Morrisett, quien murió a los 93 años”, tuiteó la compañía junto a la imagen de Lloyd.

Al comienzo del proyecto, la empresa fue nombrada como Children’s Television Workshopque y, posteriormente, dio vida a los icónicos personajes de Elmo, El Monstruo de las galletas, Beto, La rana rené, Big Bird, entre otros.

Más tarde cambiaría su nombre a Sesame Workshop. Plaza Sésamo nació en 1993 cuando Morrisett se percató que su hija de 3 años, Sarah, estaba “comprometida” con el televisor de su hogar, lo que llevó a pensar al psicólogo experimental si el aparato se podía utilizar para educar a los niños, de acuerdo con lo citado por el medio TMZ.

La pregunta fue planteada a la guionista durante una cena y formularon la idea de Plaza Sésamo. Cooney explicó que el programa no existiría sin su colega: “Fue a él a quien se le ocurrió por primera vez la idea de usar la televisión para enseñar a los niños en edad preescolar habilidades básicas, como las letras y los números”.

Anteriormente, en el documental Street Gang: How We Got to Plaza Sésamo se dio a conocer que los niños que estaban expuestos constantemente al televisor entraban a la escuela con tres meses de retraso. “Y se atrasaban cada vez más”, dijo Morrisett.

Tras el fallecimiento, la empresa emitió unas emotivas palabras para el especialista: “Un líder sabio, reflexivo y, sobre todo, amable”… que estaba fascinado por el poder de la tecnología y pensaba constantemente en nuevas formas en que podría usarse para educar”. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.