Otro día, estando yo en un estudio de grabación, me llama Marianela para decirme que el Maestro me andaba buscando, que si alguien me llamaba no fuera a pensar que era una broma de mis amigos cómicos. Al rato entra la llamada: ¨Maestro Carlos, necesito que se venga como tecladista con nosotros para la próxima gira”. Claro Maestro, déjeme hacer los ajustes con Gaviota, ¿cuándo es?, ¿adónde vamos? _ “Es la próxima semana. A Japón”.