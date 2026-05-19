Músico de Marfil recuperó histórica guitarra robada en tiempo récord y de forma increíble

Isidor Asch, líder y fundador del grupo Marfil, ya recuperó la guitarra que le sustrajeron de su carro. (redes/Facebook)

El músico Isidor Asch, líder y fundador del grupo Marfil, volvió a sonreír luego de recuperar, en menos de 24 horas, la histórica guitarra que le habían robado frente a su casa en Tibás y que él mismo describía como “un trofeo de vida”.

El artista contó a La Teja que este martes por la tarde recibió la noticia que tanto esperaba y que todavía no puede creer la manera en que apareció su inseparable compañera musical, con la que compartió más de 30 años en los escenarios.

“Llamaron a un amigo cercano y le pidieron una recompensa. Él me llamó a ver si era cierto lo del robo. Me dijo que se la estaban ofreciendo y me hizo el favor de hacer toda la negociación y recuperarla”, relató muy feliz.

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Según explicó, la guitarra la empezaron a ofrecer a personas relacionadas con el ambiente artístico apenas horas después del robo, algo que finalmente jugó a su favor.

El instrumento fue ofrecido en el sector de La Sabana a un músico, cuyo nombre Isidor prefirió mantener en reserva. Gracias a la rápida comunicación entre ellos, lograron recuperarla antes de que desapareciera por completo.

Isidor Asch contó que esa guitarra la compró hace 30 años, por lo que es muy especial para él. (JONATHAN JIMENEZ)

Eso sí, para tenerla en su poder de nuevo tuvieron que pagar una recompensa de 150 mil colones.

“Esa guitarrita es un trofeo de vida que amo con toda mi alma”, había dicho apenas horas antes, cuando todavía estaba devastado por el robo.

Se trataba de una guitarra marca Steinberger alemana de alto nivel, que tiene tres décadas de tenerla, por lo cual tiene un enorme valor sentimental.

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Traída del extranjero

Isidor contó que esta guitarra la adquirió luego de que años atrás también le robaran una Fender Stratocaster y, tras ese incidente, un amigo que venía de Los Ángeles trajo esa y se la vendió.

Desde entonces nunca se separó de ella, hasta este lunes cuando un delincuente rompió el vidrio trasero de su carro, el cual estaba parqueado frente a su casa, y la sustrajo.

“Mi carro tiene vidrios polarizados y todo. Eso fue alguien que ya sabía que la guitarra estaba ahí.

“Lo único que se ve en cámaras es un muchachillo con una gorrita blanca. Eso fue cuestión de segundos, rompió el vidrio con una palanca, agarró la guitarra y se montó en un carro que estaba detrás esperándolo”, detalló.

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Para su fortuna, la presión y el movimiento entre músicos permitieron que la historia tuviera un final feliz, mucho más rápido de lo esperado.

Aparte del valor sentimental, que era lo más importante para él, dicho instrumento suele costar un millón y medio de colones en el mercado, por lo que considera que pagó muy poco para recuperarla.

Esta no era la primera vez que el líder de Marfil enfrentaba un golpe así, pues, según recordó, hace unos 40 años les robaron el camión con todos los instrumentos del grupo y debieron empezar de cero.