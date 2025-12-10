Músico Felipe Contreras necesita una silla de ruedas y su familia hace recolecta para ayudarlo

Felipe Contreras, exmúsico de Escats, sigue internado en un albergue en San Pedro recuperándose de los tres derrames que le dieron en el 2024. (redes/Facebook)

Familiares y amigos del músico Felipe “Felo” Contreras, exmiembro de Escats, quieren mejorar su calidad de vida mientras continúa su proceso de recuperación, luego de enfrentar un derrame cerebral y una peligrosa bacteria en la sangre que, según los médicos, casi le cuesta la vida.

Aunque Felo actualmente está internado en un albergue subsidiado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada, alimentación, cuidados las 24 horas y hasta los implementos básicos que necesita, su familia quiere comprarle una silla de ruedas propia ahora que ya se puede sentar.

LEA MÁS: Músico Felipe Contreras da su primera entrevista tras sufrir derrame cerebral

Según explicó su hermano, el productor musical Giovanni Contreras, su sobrina Daniela Contreras fue quien tuvo la iniciativa de hacer una recolecta entre músicos y cantantes para comprársela. La meta es llegar a 350 mil colones.

“Él está bien atendido, come bien, lo chinean y los doctores lo han sacado adelante, pero pasa muchas horas sentado y se cansa. Daniela quiere darle un plus, algo que lo haga sentir más cómodo”, explicó el productor.

Esta es la campaña para ayudar al músico Felipe Contreras. (Cortesía/Facebook)

El reconocido bajista ha sufrido tres derrames cerebrales desde octubre de 2024 que lo han tenido al borde de la muerte, pero poco a poco, ha ido recuperándose. Producto de ello, no tiene movilidad en su brazo y pierna izquierda.

Es por eso que iniciaron una campaña esta semana para intentar juntar el dinero y así comprarle una silla de ruedas con la que no sienta tantas molestias.

LEA MÁS: Hermano de exmiembro del grupo Escats: “Nosotros teníamos todo listo para su funeral”

Poca ayuda

Giovanni Contreras aprovechó el momento para mandar un fuerte mensaje “a quienes se llenan la boca diciendo que apoyan a los artistas nacionales”, pues asegura que en situaciones así, cuando realmente se necesita solidaridad, “desaparecen”.

Según dijo, una institución que les ha dado la espalda es ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales), de la cual asegura su hermano fue socio fundador, pues les habrían negado la ayuda argumentando que, por haber sido readmitido hace poco tiempo, no califica para ser beneficiado.

El productor musical Giovanni Contreras y su padre van a visitar constantemente a su hermano Felo al albergue. (redes/Facebook)

Dicha ayuda la habían pedido a finales de 2024 cuando los doctores les dijeron que el músico iba a morir debido a una bacteria que le entró en la sangre y, ante esta negativa, es que ahora buscan ayudarlo por otros medios.

“Felo puso una denuncia en el juzgado diciendo que ACAM cobraba sus derechos de autor y a él no le giraban sus dineros o le daban muy poco, alguna cosa así.

“Entonces, debido a esa denuncia lo echaron hace un tiempo y él no sabía. Se da toda esta crisis de Felo y, cuando mi papá llama a ACAM para que nos ayuden, porque hay una póliza que cubre gastos funerarios, nos dicen que Felo ya no era socio. Se hacen las vueltas para volverlo a afiliar y nos dicen que por ser un socio muy nuevo no califica para la ayuda, por eso no volvimos a pedirles nada”, explicó.

LEA MÁS: Hay buenas noticias sobre el estado de salud del músico de Escats Felipe “Felo” Contreras

El bajista Felipe Contreras fue parte del grupo Escats en sus inicios. (Rafael PACHECO GRANADOS)

A pesar de ese trago amargo, Giovanni aclaró que sí han sentido todo el apoyo por parte del gremio musical; por eso no duda de que en pocos días logren llegar a la meta y comprar la silla de ruedas.

“Todo el mundo pregunta por él y qué es lo que ocupamos, que con mucho gusto y todo; ha habido mucho apoyo y solidaridad. Bueno, pero por parte de ACAM no”, dijo dolido.

Intentamos conocer la posición de ACAM ante las acusaciones del hermano del bajista, pero se nos dijo que David Fonseca, del departamento de autores, atendería nuestras consultas; sin embargo, al cierre de la nota no hemos obtenido respuesta.