“Verlo feliz me hacía a mí más feliz, sus bromas y sus consejos, siempre preocupado por los demás, cariñoso y alcahueta. Me compró mi primer instrumento y me sentenció, me dijo que él me compraba el sax (instrumento) si le prometía que esto iba en serio. Fue mi promotor por excelencia”, recalcó.