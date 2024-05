Músico Luis Jákamo confesó que sigue con secuelas después de ser operado por su atropello

El músico Luis Jákamo, de 71 años, confesó que sigue con mucho dolor en su pierna tras el atropello que sufrió en Moravia. Cortesía

Hace dos semanas, el músico Luis Jákamo ingresó al quirófano para ser operado de su pierna y aún sigue con secuelas tras ser atropellado por un taxista en Moravia.

El fundador del grupo Manantial contó que aún sigue con mucho dolor en su tobillo y que este viernes le quitarán los hilos tras la cirugía, por eso deberá visitar una vez más el hospital del Trauma.

“Les cuento que el camino hasta aquí no ha sido fácil, he experimentado fuertes dolores e inflamación, pero las heridas están sanas, con mi fe intacta y cubierto con la sangre de Cristo. Sé que me voy a recuperar pronto, ni un solo día he dejado de hacer los ejercicios para no perder la movilidad en el tobillo, mi actitud es siempre ir hacia adelante”, confesó.

Pero eso no es todo porque el próximo 18 de junio tendrá una nueva cita con el ortopedista para ver cómo va la restauración de su tobillo derecho.

El músico fue atropellado cuando iba pasando por la zona peatonal de un supermercado luego de que un conductor no lo viera y lo tirara al piso del impacto.