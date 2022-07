Musulmana que fue a ¿Quién quiere ser millonario? se llevó lección de Bryan Ganoza

Jenny Torres, el tashbih y su velo llamaron la atención en ¿Quién quiere ser millonario?

Más allá de los cinco millones que se llevó, así como su simpatía y respeto, la participación en ¿Quién quiere ser millonario? de doña Jenny Torres llamó mucho la atención, debido a su atuendo con velo y por decir que es musulmana, es decir que sigue la religión del Islam.

Ella cuenta que desde el 2001 profesa esa religión y que cada día aprende más de ella. Este martes se llevó una gran lección durante su participación, pero sobre todo de su encuentro con Bryan Ganoza.

–¿Desde cuándo sigue la religión islámica?

Después de los ataques del 11 de setiembre (2001) todo mundo hablaba del Islam y de los musulmanes. Tenía terror y durante tres años me puse a averiguar por mi cuenta qué era eso para tratar de vencer mis temores. Después decidí que esa era la fe y el estilo de vida que quería seguir, busqué una mezquita en Costa Rica, hice el testimonio de fe y me hice musulmana oficialmente.

Ahora con la pandemia no uso tanto el velo porque sinceramente con la mascarilla cuesta mucho, pero a mí me encanta, hasta yo le hice una promesa a Dios de que quería participar en el programa para dar un testimonio de agradecimiento y fe hacia Él y tratar de ser siempre mejor persona.

–¿Qué le regaló a don Ignacio?

Un tasbih, que para los cristianos vendría siendo el rosario. El que le di a don Ignacio es de 33 cuentas y se usa para rezar o cuando uno va en el bus, porque en lugar de ir pensando tonteras, puede ir alabando a Dios, es algo que relaja, le quise enseñar a él esa parte del Islam que siempre nos gusta compartir y enseñar.

–Supongo que cuando la gente la ve con velo y hablando del Islam, se asusta o toman su distancia, ¿cómo es eso para usted?

Soy miembro de la junta administrativa del Liceo de Heredia y por lo general voy primero sin velo a que me conozcan y no digo que soy musulmana, después lo uso y ven que soy la misma, si lo hiciera primero con velo la gente pone como un muro, se siente intimidada o se burlan.

Soy consciente de que algunos se burlan, incluso he visto profesores que lo hacen, pero yo estoy tranquila porque para nosotros Jesús es el mayor de los profetas. También hay otros que me tratan con mucho respeto. En la calle pasa lo mismo, de hecho cuando fui al programa me pasó algo bastante curioso y que me dejó mucho aprendizaje.

–¿Qué le pasó?

Yo había escuchado hablar mucho de ese muchacho Bryan Ganoza y tenía la peor de las opiniones por todo lo que se escucha de él y cuando estaba esperando para entrar al set, ellos estaban ensayando para Dancing with the Stars y reconocí a algunos, pero vieras que Bryan se devolvió, casi que me hizo una referencia, se presentó, con mucho cariño y respeto. Él fue muy amable, noble y me deseó la mejor de las suertes y yo le dije que me había gustado como bailó el domingo y se sorprendió. Eso me sirvió para pensar en lo importante que es quitarse los prejuicios, me encantó la amabilidad y su humildad.

Toda la gente del 7, desde los maquillistas hasta Nancy Dobles, me trataron muy bien, ella trató de calmarme los nervios.

–¿A qué se dedica?

Soy escritora, pero me gusta hacer de todo, algún día leí que uno tiene una gran capacidad en el cerebro pero que solo usamos un poquito, entonces me convencí de que si otro puede, yo también. Entonces mi papá que era sastre nos enseñó a coser, soy ebanista, aprendí a pintar, a tejer, a bordar, estudié electrónica industrial, aprendí a cortar pelo y ahorita estoy escribiendo una novela.

Doña Jenny se convirtió al Islam desde el 2001. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

–¿Sus hijos y su pareja también son fieles a la religión?

No, dos son creyentes y dos son ateos, pero en mi casa nunca se discute por religión, todos tenemos nuestros propios credos y nos respetamos porque lo importante es el amor.

–¿Anteriormente usted seguía otra religión?

Sí, durante 33 años fui católica, muy metida en la iglesia, pero quedé muy decepcionada y por eso fue que me puse a buscar alguna congregación y como estaba estudiando el Islam, decidí hacerme musulmana.

–¿Qué tiene esta religión que tanto la cautivó?

Varios elementos, la perseverancia y el respeto que muestran los musulmanes ante Dios y los profetas, usted ve las mezquitas llenas de varones, aplaudir y alabar con mucho respeto. Me gustan los valores, por ejemplo, el mejor musulman es el mejor vecino, el mejor esposo o anfitrión y es algo muy lindo porque mi papá era así y fue lo que nos enseñó, tenía un dicho que es el que yo he tratado de hacer con mi vida: ‘el que no vive para servir, no sirve para vivir’.

–¿Cuáles coincidencias ve en las religiones occidentales a la musulmana?

Es una religión monoteísta (un solo Dios) y abrahámica (relacionada con el judaísmo). Adoramos a los mismos profetas, nuestras escrituras sagradas son las mismas, en el Corán hay un libro completo de alabanza a la Virgen María, Jesús es nuestro mesías.

–¿Conoce bastantes musulmanes en el país?

Leí que hay como cinco mil, pero yo no he visto tantos, cuando he ido a la mezquita uno los ve más, pero los hombres no usan signos distintivos y las mujeres no todas usan el velo para evitar que las molesten.

–Más allá del velo y sus creencias, ¿cuáles costumbres sigue de esta religión?

No comer cerdo, que de hecho lo hacía desde antes, no tomo licor para embriagarme, la comunión con Dios hace que den ganas de hacer el bien, también hago el ayuno en el mes del Ramadán, que se hace de cuatro de la mañana a seis de la tarde y es para que uno, al sentir hambre, recuerde lo que viven las personas que no tienen nada que comer. Ayuda a estar sensible con ese tipo de personas.

–¿Cómo es ese mes?

Uno se levanta antes de las cuatro, desayuna bien y después no puede comer ni tomar agua hasta después de las seis de la tarde que se rompe el ayuno, es preciosa la comunión que uno siente con los millones de personas que lo están haciendo. En realidad a mí no me cuesta el ayuno, solo cuando me llega el olor a café. De hecho trabajé en una empresa en la que los compañeros me llevaban comida solo para tentarme.

–¿Ha ido a algún país islámico?

No, solo por Centroamérica he viajado. De hecho soy sobreviviente de violencia doméstica y anteriormente viví en situaciones muy precarias, por eso yo quise ir al programa para empoderar a mi hija con quien viví muchas dificultades.