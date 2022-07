Tica musulmana sorprendió en ¿Quién quiere ser millonario?

Jenny Torres, el tashbih y su velo llamaron la atención en ¿Quién quiere ser millonario?

Una tica musulmana, o sea, seguidora de la religión islámica, sorprendió este martes en ¿Quién quiere ser millonario?

Se trata de doña Jenny Torres, vecina de Santo Domingo de Heredia, quien llegó con velo y con un tashbih (parecido al rosario que usan los católicos) para regalarle a Ignacio Santos, luego de participar en el programa de trivias de Teletica.

Por supuesto que su atuendo llamó mucho la atención desde el principio y más cuando explicó que profesa una religión poco conocida por los ticos.

Doña Jenny se retiró en la pregunta 12, llevándose cinco millones de colones y la satisfacción de que podrá pagar algunas deudas y ayudar a varios de sus familiares que requieren un empujoncito.

“Todo fue ganancia, fue precioso. Yo sentía que las preguntas estaban difíciles, pero me la jugué descartando, en la última como que me desconcentré, porque sí me sabía la respuesta, pero mejor opté por retirarme, no tenía claro lo de las zonas seguras y no me quise arriesgar, si lo hubiera hecho, quizá podría haber seguido, entonces eso me queda de experiencia de siempre hacerle caso a mi voz interior”, comentó doña Jenny.

Jenny Torres se llevó cinco millones de ¿Quién quiere ser millonario?

La pregunta que la hizo retirarse fue: “De las siguientes ciudades del mundo, ¿cuál tuvo su origen en un asentamiento penitenciario?”. La respuesta era Sidney, en Australia, y aunque ella intuía que podía ser esa, no se la quiso jugar.

En cuanto al regalo que le dio a don Ignacio, comentó que es una especie de rosario, con 33 cuentas y se usa al igual que el de los católicos, para rezar o exaltar a Dios.

“Le quise enseñar esa parte del islam, que siempre nos gusta compartir y mostrar”, comentó tras su participación.

Thelsi Obando falló en el peor momento y perdió dos millones, aunque ganó tres. Cortesía.

Upala

Thelsi Obando, vecina de Upala, fue la otra participante de la noche y ella se llevó tres millones de colones.

La upaleña quedó a medio palo la semana anterior y esta vez terminó su participación. Ella sí se arriesgó, pero como respondió mal perdió dos millones de colones.

La pregunta que falló fue: “La cantante Celine Dion ganó el Festival Eurovision cantando en francés y representando a...”. Lo correcto era Suiza y ella se fue por Canadá.