Myriam Hernández reveló cómo hará para ser jueza en Nace una estrella y seguir con su carrera

Myriam Hernández es parte de la sétima temporada de Nace una estrella de Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La cantante chilena Myriam Hernández es la nueva jueza de Nace una estrella y muchos televidentes se han preguntando si se quedará viviendo en Costa Rica mientras dura el programa.

La intérprete de temas como “Huele a peligro” conversó con Edgar Silva al terminar la primera gala de este formato donde tocó este y otros temas.

Desde que se presentó a la cantante internacional como jurado se dijo que estará solo 10 programas, a pesar de que el formato dura 12 semanas. Imaginamos que fue parte de la negociación con la producción de Teletica.

Precisamente, en la conversación con Silva ella mencionó que está preparando un concierto que dará en el Estadio Nacional de Chile (el viernes 23 de mayo), por lo que seguirá con sus compromisos musicales paralelo al programa.

“Cuando me invitaron, la verdad es que estaba muy feliz, a mí me encantan este tipo de programas, he hecho programas en Chile de jurado, entonces me encanta el hecho de poder dar tips, ayudar me fascina y, voy a estar, obviamente, viajando todas las semanas a Costa Rica. Estoy preparando un concierto en el Estadio Nacional de Chile, luego vendrá mi gira por Estados Unidos, entonces estoy trabajando fuertísimo, pero de verdad que sí quisimos hacer pausa en estas 10 semanas para poder estar aquí en este programa maravilloso”, dijo la artista internacional.

Este domingo 6 de abril fue la primera gala de Nace una estrella cargada de muchas sorpresas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sorprendida con el gran talento

Myriam Hernández también habló de lo sorprendida que quedó de ver el talento que tienen los 17 participantes y de lo enamorada que quedó del trato de sus compañeros del jurado Joaquín Yglesias, Debi Nova y Marvin Abarca.

“Me pareció un alto nivel, me impresionó mucho su talento. Me enteré que mucha gente, la mayoría, no tiene experiencia en televisión, no tiene formación, por lo tanto en muchas personas que participaron hoy se notaba que habían estado varias veces, no, se les veía muy seguros, muy propios. Hay un chiquito que me enamoró, ¡Dios mío, qué maravilla!, no me recuerdo como se llamaba (Santiago) y Juan David, la voz tremenda que tenía, entonces realmente muy bien y hay demasiado talento”, mencionó la artista.

Ni los participantes sabían que serían evaluados por Myriam Hernández, así que fue una sorpresa para todos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La chilena además aconsejó a los participantes que deben de trabajar un poco más la interpretación y la técnica vocal para que en cada gala su presentación sea la mejor.

Asimismo, dijo haber disfrutado mucho este primer programa y del calor del público presente.

Ni los mismos participantes sabían que ella se encargaría de juzgarlos cada domingo siendo una verdadera sorpresa para todos.

Al terminar el programa Myriam fue llevada a su camerino personal y la producción de Teletica Formatos nos indicó que por el momento ella no dará entrevistas a los demás medios.