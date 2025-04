Nace una Estrella: Jessica López responde a quienes la critican por estar en el programa

Este domingo 6 de abril inició la primera gala de Nace una estrella Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jessica López, la artista nacional con 16 años de experiencia en música, que se estrenó ayer en la sétima temporada de Nace una estrella, respondió a quienes la critican por tener una trayectoria como solista e integrar un grupo.

“A mi parecer, no tengo una carrera artística, porque hay mucha gente que no me conoce. Se están dando cuenta de que yo canto hasta ahorita. Yo sé qué le paso a más de una persona al frente y no sabe quién soy, entonces yo no consideraría que tengo una carrera artística”, comentó en una entrevista que le hizo La Teja en el programa.

La guapa, quien interpretó este domingo “Amigo no, por favor” de Yuridia, se le conoce por ser la vocalista de la banda nacional Buena Calle; además trabaja como solista.

“Sí, tengo mis añitos en la música, con mucho esfuerzo lo he logrado, y esto no ha sido fácil. Han sido muchos años de luchar y luchar, y el estar aquí en Nace una estrella hace ese reconocimiento musical por el que uno viene luchando por muchos años. Gracias a este programa me estoy dando a conocer y eso es lo que yo quiero, que la gente me conozca como Jessica López y no como lo que han dicho anteriormente de mí porque no lo considero así”, dijo.

Jessica López cantó una canción de Yuridia. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Cabe destacar que esta vecina de San Sebastián llegó al programa después de cinco intentos audicionando.

“Soy una chica que ha luchado por sus sueños, que ha estudiado, se ha preparado y ahorita estoy viendo los frutos”, confesó la joven de 34 años.

López le contó a La Teja que ella inició en la cantada con su hermano y su papá desde que tenía 18 años. “Yo acompañaba a mi papá que es músico a eventos, así fue como inicié en la música”, concluyó.

Myriam Hernández fue la jurado de lujo en Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo se presentaron todos los 17 integrantes del programa, mismo que integra niños y jóvenes. La primera gala estuvo cargada de emociones ya que Teletica llevó como jurado especial a Myriam Hernández, quien tiene años en la música, además es compositora, presentadora y cantante.

El próximo domingo la participación de los participantes entra en juego ya que empiezan a eliminar estrellas de este famoso programa del 7.