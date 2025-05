Nace una estrella: Lisbeth Valverde hace algo detrás de cámaras que pone a prueba su talento

Lisbeth Valverde habló con La teja sobre etapa como presentadora. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, ha emprendido un camino sorprendente en el mundo de la comunicación aunque su formación profesional está lejos de las cámaras.

La ramonense se enfrenta a un reto que pocos conocen: prepararse constantemente con clases de locución (detrás de cámaras) para asegurar que todo salga impecable en vivo.

En una entrevista con La Teja, Valverde compartió detalles sobre su experiencia como presentadora en el programa Nace una estrella.

Un reto lleno de aprendizajes

“Estoy muy honrada por la oportunidad. Aunque estudié Educación Especial y no tengo experiencia en comunicación, Teletica ha sido una escuela para mí”, comenta la exreina.

Tras su paso por Miss Costa Rica y Mira quién baila, la oferta de ser presentadora llegó como un desafío inesperado que ha afrontado con entusiasmo y energía.

Valverde admite que al principio los nervios la invadieron, pero el apoyo de sus compañeros y su dedicación a clases de locución han sido clave.

“Siempre hay cosas por mejorar, pero nunca he sido de temerle a los retos. Lo importante es aprender de cada experiencia”, afirmó.

Durante su preparación, la guapa, de 30 años, ha contado con el respaldo de la productora Vivian Peraza y el equipo de Teletica, quienes la han guiado en el proceso de adaptación frente al mundo de la televisión.

Además, la exreina de belleza menciona que cada vez que finaliza el programa, llega a analizar los detalles para mejorar su desempeño.

“Siempre reviso cómo lo hice, tomo notas y busco perfeccionar cada aspecto para dar lo mejor de mí”, puntualizó.

Una vida de viajes y aprendizajes

Lisbeth Valverde, es una mujer que no le teme a los retos.

Como bien se sabe, la guapa vive en Uvita, por lo que hace un largo recorrido para llegar a San José, el cual no ha sido sencillo para la presentadora, pues hasta ahora se está soltando al volante.

Lis apenas el año pasado obtuvo su licencia de conducir y, aunque aún siente cierto temor al manejar en Chepe con las presas, enfrenta el trayecto con valentía.

“La práctica hace al maestro y hay que lanzarse aunque sea con miedo”, comentó.

Esta fue la primera vez de Lisbeth Valverde como presentadora en Alajuela Brilla un evento navideño. (Instagram)

Para Lisbeth, manejar por la Costanera es más sencillo que enfrentar el caos de las calles de la capital, pero afirma que con el tiempo se ha ido adaptando.

La macha nos contó que durante el recorrido de su pueblo a San José suele detenerse en un mirador de playa Hermosa en Jacó, donde se despide simbólicamente del mar antes de enfrentar el bullicio urbano.

“La parada es como un ritual para despedirme del mar. Siempre descanso, me estiro y hago una oración y continúo el viaje”, detalló.

La hermana de la experiodista del 7 Janeth Valverde, confesó que después de cada gala de Nace se queda en la capital, ya que no le gusta manejar de noche.

“Por lo general me quedó en San José, aquí me quedo una o un par de noches y ya después me voy a Uvita”, contó.

Más que una presentadora

Cuando no está en San José, Valverde se dedica a la agencia de viajes que tiene en Uvita junto a su novio, Travis Cones.

“Hacemos paquetes turísticos y administramos casas en Airbnb. El turismo es parte fundamental de mi vida y a eso me dedico el resto de la semana”, contó.

Lisbeth Valverde es fiel a Uvita, lugar donde vive. (Instagram)

En su vida cotidiana en Uvita, la miss Costa Rica 2023 también dedica tiempo a sus pasatiempos, como el ejercicio físico y disfrutar con su pareja y su perrita Bela.

“Es importante encontrar tiempo para uno mismo, la familia y para los proyectos personales”, afirma.

El apoyo de su familia y su inseparable compañera

La exreina de belleza nos contaba que a veces viaja con su novio al programa y una compañera muy especial, su perrita de tres años.

“Cuando Travis me acompaña nos traemos a Bela y cuando nos toca venir al programa ella se queda en el departamento. En otras ocasiones vamos hasta San Ramón donde mi mamita para que la cuide mientras yo vengo al programa”, dijo.

“Antes de venirme, cuando ellos dos (su novio y su perrita) no vienen y se quedan en Uvita me despido de ellos full, porque siempre los extraño mucho. Y cuando la dejamos donde mami la extraño, pero sé que está en buenas manos”, comentó.

Lisbeth también valora el respaldo de su pareja, quien la motiva constantemente a seguir aprendiendo y a no desistir ante los retos profesionales.

“Tener a alguien que te apoye en tus proyectos es fundamental. Travis ha estado ahí en cada paso que he dado y eso lo valoro”, expresó.

Valverde no se conforma con su rol actual y sigue esforzándose para mejorar sus habilidades como presentadora. Está segura de que, hacia el final del programa, habrá afinado muchos detalles gracias a su dedicación y al apoyo constante de su equipo y profesores.