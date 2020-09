“¡Sí, es verdad! ⁣Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy.⁣ No pude rechazar esta posibilidad. Quiero dar un ejemplo de tolerancia a la sociedad para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no se escondan, aunque no sean como la mayoría. La diversidad es parte de la sociedad y la tolerancia nos ayuda a todos”, dice.