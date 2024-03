Nadia Aldana pide esto tras cumplir 45 años, ¡muchas felicidades!

Nadia Aldana es hermosísima. (Instagram)

Nadia Aldana llegó a sus 45 primaveras este Viernes Santo, y un día después de su cumpleaños reveló cuáles son sus deseos para esta nueva vuelta al Sol.

La modelo y empresaria compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento a Dios y a su familia por tantos años de felicidad que le han dado y, en medio de eso, soltó sus peticiones.

LEA MÁS: Hijas de Nadia Aldana debutaron con un equipo grande del país

“Ayer (el viernes) llegué a mis 45 años dando gracias a Dios por bendecirme siempre con salud, trabajo y mucho amor de mi familia, amigos y de ustedes (sus seguidores), que me llenan de cariño. Pido a Dios me guíe y me ayude a seguir trabajando por mis metas, pero sobre todo me dé sabiduría en mi hogar valorando lo realmente importante en la vida”, escribió la guapa ex A todo dar.

Nadia Aldana cumplió 45 años. (Instagram)

Con el mensaje, la colocha dejó un video donde se luce sosteniendo muy feliz el número 45 y un delicioso queque.

En sus historias de Instagram, ella compartió que celebró su cumpleaños en un almuerzo familiar al que no asistió su hermana Nicole Aldana ni su familia, puesto que andan de viaje en Miami (Florida, Estados Unidos).

Aunque no estuvo en la celebración, Nico sí le envió un hermoso mensaje a Nadia, con quien trabajó en el desaparecido y exitoso programa de Repretel.

LEA MÁS: Nadia Aldana hace un anuncio que la tiene brincando de la felicidad

“Hoy (el viernes) es un día superespecial: está de cumpleaños mi hermana linda. Muchas felicidades, Na, que este año nuevo te llene de momentos inolvidables, risas compartidas y sueños cumplidos. Gracias por ser excelente hermana, te amo mucho”, escribió Nicole.

La menor de las Aldana también advirtió a la “del medio” que fiesta por su cumpleaños no habrá hasta que ella, sus dos hijos y su esposo estén en el país.

“A celebrar se ha dicho; bueno, cuando yo regrese”, agregó la cumiche de las Aldana.

Nadia Aldana junto a su guapo esposo. (Cortesía Nadia Aldana)

Otro que felicitó a la guapa rubia fue su esposo Marco Antonio Piñeres, quien le escribió a su enamorada que está como el vino.

LEA MÁS: Nadia Aldana nos confesó en qué parte del cuerpo se enfoca más cuando hace ejercicios

Desde La Teja le enviamos a Nadia mucha felicidad en este nuevo año.