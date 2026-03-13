Nadia Aldana revela la emotiva historia detrás del regalo que hizo llorar a su esposo en sus 50 años

El empresario Marco Antonio Piñeres, esposo de la exbailarina de A todo dar, Nadia Aldana, cumplió 50 años el martes pasado y recibió un regalo tan emotivo que no pudo evitar las lágrimas.

El jueves, Aldana había mostrado en redes sociales el detalle que le dio a su marido: una pintura de un perro que generó una reacción muy especial en el empresario.

Ahora, la también modelo decidió contar la historia detrás de ese obsequio.

Nadia Aldana sorprendió a su esposo con este emotivo regalo de cumpleaños. Fotografía: Instagram Nadia Aldana. (Instagram/Instagram)

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Un regalo con enorme significado

Según explicó Aldana, más que algo material, este año quiso darle a su esposo un regalo cargado de significado y recuerdos.

“Mi esposo perdió a su amado gran danés Greco hace 13 años y no hay un solo día que no lo extrañe. Así que yo, desde hace mucho tiempo, buscaba a alguien que pudiera transformar una foto de Greco en una pintura porque aunque sé que él vive en el corazón de mi esposo, también merecía tener un lugar en nuestra casa y sabía que era el mejor regalo que mi esposo podía recibir en su cumpleaños”, contó Nadia.

El perro al que se refiere es Greco, un gran danés que marcó profundamente la vida del empresario.

Esposo de Nadia Aldana reaccionó así a su regalo de cumpleaños

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Un momento lleno de emoción

La colocha también compartió el momento exacto en que Marco abrió el regalo.

En el video se aprecia cómo el empresario se conmueve hasta las lágrimas al descubrir la pintura de su querido Greco.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando acarició las patitas del perro en el cuadro e incluso le dio un beso a la pintura, demostrando cuánto significó ese detalle para él.

Nadia Aldana y su esposo Marco Antonio Piñeres se casaron el 22 de junio del 2012.

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