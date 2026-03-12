Nadia Aldana sorprende a su esposo con regalazo de cumpleaños

La exbailarina de A todo dar, Nadia Aldana, dejó a su esposo Marco Antonio Piñeres completamente boquiabierto con el regalazo de cumpleaños que le dio.

El empresario llegó a los 50 años el pasado 10 de marzo y, dos días después del festejo, la colocha compartió en sus redes sociales el obsequio que preparó para celebrar el medio siglo de vida de su marido.

Nadia Aldana junto a su guapo esposo, Marco Antonio Piñeres. (Instagram/Instagram)

Un regalo muy especial

Para la también modelo, el detalle fue el mejor que pudo escoger, aunque no reveló todavía la historia completa detrás de su decisión.

“El mejor regalo de cumpleaños que pude escoger para mi esposo”, afirmó la exfigura de Repretel en una publicación que realizó en Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía que muestra a Marco observando el regalo con evidente emoción.

Un obsequio lleno de sentimiento

El presente no fue cualquier cosa.

Se trata de una pintura del “perrhijo” del empresario, un detalle que tiene una carga emocional muy importante para él.

La imagen compartida por Nadia muestra a Marco contemplando el cuadro con mucho sentimiento, lo que evidencia lo especial que fue el regalo en una fecha tan significativa como sus 50 años.

Más de una década de matrimonio

Nadia Aldana y Marco Antonio Piñeres se casaron el 22 de junio del 2012, por lo que ya suman más de una década de matrimonio.

Aunque la exbailarina no contó todavía todos los detalles detrás del regalo, adelantó que “pronto” revelará la historia completa de la decisión que tomó para sorprender a su esposo en una fecha tan especial.

Nadia Aldana sorprendió a su marido con este gran regalo de cumpleaños. (Instagram/Instagram)

El mensaje de Marco por sus 50 años

Este miércoles en redes, Marco se refirió a sus 50 años.

“Cumpliendo 50 años e iniciando la vuelta 51, la vida me recuerda que, inexorablemente, me quedan muchas menos mañanas que ayeres. Pese a ello, aún tengo más sueños que canas y muchísima más fe, afectos y salud que posesiones; lo cual, en el gran ‘average’ de la vida, siempre es positivo”, destacó.

También agradeció a Dios, a la familia y a todos los seres queridos que han estado a su lado durante estos años.

“A todos, bendiciones y mi agradecimiento por el cariño y los buenos deseos”, finalizó.

