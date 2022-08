“Nalgotas”: Nuevo tema de Byron Salas y Toledo que dará de qué hablar

Este viernes los cantantes nacionales Byron Salas y Toledo se pusieron picantes y lanzaron el polémico tema: “Nalgotas”.

Decimos polémico porque aunque en la música urbana hay miles de piezas que hablan de temas explícitos, hasta ahora unos artistas ticos se mandan con un título así de llamativo.

La producción, que es una colaboración entre ambos, resalta en sobremanera esa parte de algunas damas y en el video aparecen varias chicas con una retaguardia que llama la atención.

Modelo Laura Ortega y cantante Byron Salas serían algo más que amigos

Byron Salas y Toledo se mandaron con todo con su nuevo tema.

“Byron me mandó la canción y decidí colaborar con él porque me gustó el sonido, la vibra y porque Byron tiene su vara, me cae bien”, dijo Toledo sobre el tema.

La pieza ya se puede escuchar en YouTube en el canal de Byron Salas.