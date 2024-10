Nancy Dobles bailará en Mira quién baila y la invitación la hizo recordar un duro pasado

Nancy Dobles, presentadora de Buen día, será la invitada de la sexta gala de Mira quién baila (MQB).

La presentadora Nancy Dobles estará este domingo como invitada en la pista de Mira quién baila (MQB) recordando viejos tiempos.

La figura de Buen día ya había participado años atrás en Bailando por un sueño, en su tercera temporada, y lo terminó ganando.

Esta vez nos bailará cuatro ritmos en una sola coreografía y nos confesó si volvería a participar en un concurso de baile.

¿Por qué decidí aceptar el reto?

Porque me trae recuerdos y me pone muy feliz, en el 2010 bailé por última vez, que fue en Bailando por un sueño y después en el Reto Centroamericano de baile. Y segundo, ¿por qué no? A mis casi 47 años (los cumple en noviembre) aún puedo hacer algo que me gusta y que lo pueda hacer a esta edad para mí es maravilloso. Yo amo el deporte, amo bailar, amo la música, amo vivir mi vida al máximo, entonces qué bonito poder hacer lo que te gusta y, por supuesto, superagradecida con la producción por tomarme en cuenta y ahí me van a ver.

¿Qué tal ha sentido la coreografía?

No es fácil, lleva su técnica. Lo que pasa es que yo me considero una persona disciplinada, siempre lo he sido desde chiquitica, entonces cumplo con los ensayos, tomo muy en cuenta las correcciones que me hace Javi (Javier Acuña), que me hace Luchi (Lucía Jiménez), ellos compiten juntos a nivel internacional, y ella siempre va a los ensayos míos para corregirme las manos, como más esa parte, entonces todas las observaciones que me hacen las tomo en cuenta para corregirlo. Pero sí, es difícil, pero es lindo. Yo disfruto hasta los ensayos.

Nancy Dobles dio una probatida de su baile en Mira quién baila

¿Cuál ritmo va a bailar?

Cuatro ritmos son. Vamos a bailar merengue, salsa, bachata y reguetón.

¿Si hay una segunda temporada de MQB se animaría a ser estrella?

No lo sé. Vieras que yo hace años tuve una cirugía en mi mano, me la reconstruyeron, entonces para mí es muy importante cuidarla. Yo estoy bien, digamos, pero la mano nunca va a quedar igual después de una cirugía, porque fue una reconstrucción bastante fuerte.

¿Fue una lesión por hacer ejercicios o una caída?

Una caída. Me caí y puse mal la muñeca, entonces me tuvieron que operar. Entonces, vieras que uno queda como con ese susto de las caídas, porque fue algo muy grave, muy fuerte y me da susto cuando ya después te piden cargadas o cosas así y me da susto caerme, ese es mi miedo, caerme.

Por eso tomé este reto porque yo dije: ‘no estoy compitiendo, no tengo que hacer cargadas, no estoy exponiéndome a que me pase algo en la mano, porque es una invitación a un baile y ya, pero igual agradecida con la vida porque tengo mi manita bien y puedo hacerlo. Yo creo que uno tiene que valorar cada parte del cuerpo porque mis piernas, aunque sean flaquitas o delgaditas, y aunque del cuerpo de los demás no hay que hablar, yo me siento flaquita, pero fuerte y eso por lo que hago.

Nancy Dobles y sus cachorros, como le dice ella sus hijos

Trato de cuidarme porque mi cuerpo es sagrado. Cuando estuve con la mano enyesada casi cuatro meses (2018) me tocó aprender a escribir con la izquierda y después me tocó la fisioterapia donde me tocaba intentar mover mis dedos y a mí se me salían las lágrimas de ver que tenía que empezar de cero, porque ni siquiera podía hacer el movimiento de pinzas, fue demasiado fuerte, a mí se me salían las lágrimas no por el dolor, sino de saber si lo podía lograr y si iba a quedar bien.

Me encanta cocinar, entonces ese tiempo tuve que dejar de hacerlo, de hacer trabajos también. Entonces, cuando a uno le pasan cosas así vieras como valora cada parte de su cuerpo. Mis piernas podrán ser flaquitas, pero las amo, mis manos, todo. Por eso las personas tienen que amarse tal cual son y también es importante respetar el cuerpo de las demás personas.

Nancy Dobles tuvo que operarse la mano en el 2018 y pasó con yeso como cuatro meses. (Silvia Nunez)

¿La van a acompañar sus hijos en la gala?

Ahí van a estar mis guapos, ellos son mi vida. Dani (Daniel) y Gabri (Gabriel) siempre me han apoyado en todo, han estado ahí conmigo. Recuerdo que cuando yo gané en el 2008 ahí Dani estaba chiquitillo, salió corriendo y se subió al escenario, y ahora tiene 21 y Gabriel 17. Gabri se me gradúa este año de quinto y Dani está en la universidad sacando Ingeniería Industrial, entonces para mí y para el papá (Daniel Crew) es increíble, los dos nos damos nuestra palmadita de que lo hicimos bien, porque hemos hecho todo lo posible para que sean personas de bien y nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos.

Yo puedo decir con certeza que mis hijos tuvieron la suerte de tener un maravilloso papá.

Los hijos de Nancy Dobles, Daniel y Gabriel, estarán en primera fila apoyándola este domingo.

Se nota, por lo que comparten en redes, que se llevan muy bien...

Sí, vieras que en verdad tenemos una relación tan respetuosa, tan cordial, que yo sé que si yo necesito contar con la ayuda de Daniel en algo, él va a estar ahí para hacerlo, y él sabe que yo también voy a estar ahí para ayudarlo en lo que yo pueda. Porque somos una familia, pero una familia diferente, Nosotros celebramos todo juntos, los cumpleaños de los chicos y no solo eso, nosotros tenemos la regla de una vez a la semana estar los cuatro juntos, almorzando, desayunando o cenando, pero tener una conversación los cuatro, como papá, mamá e hijos. Conversar, hablar de algún tema en específico de los chicos o si no, simplemente por compartir.