Nancy Dobles e Ignacio Santos se estrenan como papás perrunos

Benny es cachorro de la presentadora Nancy Dobles y su pareja, el periodista Ignacio Santos. Instagram

Nancy Dobles y su pareja Ignacio Santos se estrenaron recientemente como papás, pero de un perrito, luego de 13 años de relación.

Su “hijo” se llama Benny Santos Dobles, un tierno cachorro de la raza border collie y que vive con ellos desde el pasado 24 de marzo.

Su nombre se lo puso el director de Telenoticias en honor a uno de sus cantantes favoritos, el cantautor cubano Benny Moré.

La presentadora de Buen día contó que ambos son muy animaleros y que siempre solían salir a caminar los domingos por el parque La Sabana con los perros de sus vecinos hasta que decidieron tener uno propio.

El peludito nació en enero y, según dijo, fue como amor a primera vista por eso no dudaron en ser sus papás perrunos.

“Ya nuestros hijos están grandes, los de Ignacio y los míos, y pensamos en tener una mascota. Lo conversamos varias veces, que qué raza queríamos, que primero sí, luego que mejor no y después ya dijimos: ¡vamos de una!, y conseguimos este border collie, porque nos gustó la raza y lo inteligente que son”, señaló.

Nancy e Ignacio solían salir a caminar con los perros de sus vecinos hasta que decidieron comprarse uno, al que quieren como un hijo. Instagram

La porteña contó que Benny nació con una malformación en su mandíbula, por lo que ella iba todas las semanas a visitarlo antes de poder llevárselo a casa.

“Benny y yo hicimos una conexión increíble porque yo iba todos los viernes a verlo y lo llamaba por su nombre. Benny fue un perrito muy especial porque se enfermó un poquito y pensábamos que no lo íbamos a poder tener porque fue el único que se enfermó y yo me la pasaba muy triste. Esto fue un proceso de enero a la fecha”, contó.



— “Es cansado, es como volver a empezar como cuando uno tenía bebés”, Nancy Dobles

Juguetón e inteligente

La presentadora confesó que ambos se sienten como cuando tenían a sus hijos bebés porque también ha sido una experiencia agotadora.

Como nunca habían tenido una mascota en casa y Benny apenas se está acostumbrando a su nuevo hogar, ambos han tenido que estar muy pendientes del perrito para que no se jale una torta.

Además es bastante juguetón e inteligente y siempre tratan de andarlo con ellos para que no se deprima.

La casa de ambos ahora está llena de juguetes de Benny. Instagram

También lo tienen en clases de adiestramiento para que aprenda a comportarse y a hacer sus necesidades en un sitio específico. Es tan vivillo que ya ha aprendido algunos trucos como sentarse cuando se lo ordenan.

“Es un perro muy especial para nosotros desde el día uno que lo conocimos, como es un cachorrito yo no le quito los ojos de encima, por eso no se ha jalado tortas. Tiene dos meses y medio y ya ha aprendido un montón de cosas. ¡Es impresionante! No llora, es queditito cuando se le pide, pero igual juega como todo cachorro”, mencionó.

[ Nancy Dobles advierte de estafa que están haciendo a su nombre ]

El consentido del programa

Benny va todos los días con Nancy al canal y cuando ella tiene que presentar alguna sección en Buen día, sus compañeros Omar Cascante o Randall Salazar le echan un ojo al sobrino postizo para que la deje trabajar.

Como la pareja vive en una torre de condominios no cuentan con un patio grande donde dejarlo, por eso Teletica es como su segundo hogar.

Benny aprovecha sus momentos para robar cámara cuando están en Buen día. Instagram

“No tengo con quién dejarlo y jamás lo dejaría solo, jamás. Le pedí a Randall (Salazar) que si podía traerlo mientras aprendía (a quedarse solo) y es tan apegado a mí que ya reconoce la casa de Buen día, entonces, entramos directo a la oficina y él se queda debajo de mi escritorio”, contó entre risas.

Allí tiene una cobijita especial, otro tarrito para la comida y el agua y jugueticos para que no se aburra mientras mamá bretea.

Cada vez que puede, Benny se mete a robar cámara y los televidentes se han encariñado tanto con él que pasan haciendo comentarios en las redes sociales de lo tierno que se ve.

“En comerciales lo saco al jardín, le doy una vuelta y lo pongo a perseguirme para cansarlo y que se quede acostadito en la oficina cuando ya me toca la entrevista. Lo pongo a jugar, le hago trucos y le dijo: ‘ya mamá tiene que ir a trabajar, quédese aquí' y ahí se queda acostado”, confesó la conductora.

La pareja suele llevarlo al parque La Sabana a correr un rato. Instagram



— "Él es un perrito muy especial, muy agradecido, Yo digo que hay algo de magia de todo lo que nos pasó porque desde pequeñito él se enfermó". Nancy Dobles

Como un bebito

La pareja está tan encantada con la llegada del peludito a sus vidas que ahora buscan sitios ‘pet friendly’ (que acepten mascotas) para salir a comer con él o llevarlo a pasear.

Además, le pasan comprando jugueticos y los parientes de ambos llegan a visitarlo como si en verdad fuera el nuevo bebé de la familia.

“Tener a una mascota es una gran responsabilidad, es darle amor, darle cuidados, darles cariño, es enseñarles también. Yo siempre he sido una mamá muy disciplinada, entonces, es casi como criar a otro hijo. Los hijos de Ignacio lo aman, vienen a verlo a cada rato, mis hijos también, mis hermanas y a Big Mamá (su mamá) se lo llevo también, está fascinada con el perro”, contó.

Desde que Benny nació la conductora se enamoró de él y lo iba a ver al albergue mientras podía llevárselo para la casa. Instagram

Benny se ha vuelto tan popular que tiene su propia página en Instagram @soybennysd donde sus papitos perrunos van mostrando lo feliz que es en su nuevo hogar.