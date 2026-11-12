Nancy Dobles no llegó este jueves a presentar Buen día, esta es la razón

Nancy Dobles estuvo ausente este jueves en el programa Buen día, de Teletica. (redes/Facebook)

Nancy Dobles estuvo ausente este jueves en el programa Buen día, de Teletica, algo que llamó bastante la atención de los televidentes; sin embargo, la razón por la que no estuvo es bastante especial.

Resulta que la querida presentadora está de cumpleaños y decidió celebrarlo lejos de los estudios de televisión.

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La porteña cumple 49 años y, para festejar esta fecha tan especial, sacó unos días de vacaciones y se fue para el Caribe Sur, específicamente a Puerto Viejo de Limón, donde tiene un gran grupo de amigos que la quieren mucho.

Presentadores de Buen día felicitan a Nancy Dobles

La misma figura de Teletica compartió en sus redes sociales que desde muy temprano se subió a una avioneta que la llevó directamente a disfrutar de las bellezas del Caribe.

Todo apunta a que Nancy tendrá varios días de descanso, buena compañía y, de fijo, una celebración con mucho sabor para recibir sus 49 años como se merece.

La presentadora Nancy Dobles sí estuvo este miércoles presentando su sección de emprendedores en Buen día. (redes/Facebook)

Aunque no estuvo en el set de Buen día, sus compañeros no pasaron por alto la fecha.

Natalia Monge, Katherine Ortega, Ítalo Marenco y Thais Alfaro le grabaron un mensaje de felicitación en el que, además, le dijeron lo mucho que la admiraban y lo felices que están de tenerla a su lado.

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Así que los televidentes tendrán que esperar un poquito para volver a verla en pantalla, pues todo apunta a que este viernes tampoco estará en la revista matutina y que se quedará todo el fin de semana en el Caribe.