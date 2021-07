Nancy Dobles nos cuenta por qué todo calza en su vida

Nancy Dobles vive un dulce momento y eso lo confirma con su sonrisa. Cortesía. Nancy Dobles vive un dulce momento y eso lo confirma con su sonrisa. Cortesía.

A sus 43 años Nancy Dobles puede rajar de que le va muy bien en todos los aspectos de su vida.

En el amor todo va viento en popa con don Ignacio Santos, a quien admira y acompaña cada vez que tiene que grabar ¿Quién quiere ser millonario?

En su trabajo, en Buen Día, la cosa también marcha sobre ruedas, ahora está más que alegre con el regreso de su amigo y jefe Rándall Salazar, quien estuvo varios meses fuera debido a una meningitis, que lo tuvo bastante complicado.

Mientras que en los negocios, la guapa puntarenense vive un momento muy pleno, el cual está reafirmando al lanzar su primera línea de zapatos en alianza con la marca brasileña Vizzano.

Nancy fue hasta el país sudamericano para empaparse de todo lo relacionado con la confección de calzado. A partir de eso, dio sus ideas y aprobó los diseños que próximamente saldrán al mercado.

La presentadora, quien también ha hecho cine como actriz protagonista y de doblaje, siente que todo se le ha ido acomodando y con su gran y recurrente sonrisa da muestra que disfruta todo lo que atraviesa.

[ (Video) Nancy Dobles es una cajita de sorpresas pues ahora se soltó a cantar ]

-Cuéntenos sobre su línea de zapatos...

Es una colección aprobada por mí y parecida a lo que soy, a lo que me gusta. Es cómoda, versátil, sencilla y alegre, es una propuesta que sé que les va a gustar mucho porque son zapatos fáciles de combinar, son ocho diferentes diseños, con una suela muy cómoda, una plantilla supersuave y están muy lindos.

La colección va a estar a partir de octubre, ahorita estamos en la preventa para tiendas.

-¿Qué tanto pudo opinar a la hora de hacer los zapatos?

Todas las aprobé yo, ellos me mandaban las propuestas y yo decía qué me gustaba y que no, hasta que llegamos a los ocho pares y también me permitieron elegir el logo, que viene impreso en la caja de los zapatos y también en las bolsas.

Nancy aprendió cómo se hacen los zapatos en su viaje a Brasil, hace un par de años. Cortesía. Nancy aprendió cómo se hacen los zapatos en su viaje a Brasil, hace un par de años. Cortesía. (Nando)

-¿Tiene alguno que le guste más?

Vieras que todos, no podría elegir uno solo porque todos son tan bonitos y cómodos que cualquiera que escojan, no se van a arrepentir.

-¿Cómo se da la alianza con Vizzano?

Soy embajadora de la marca desde hace muchos años (2017), hemos venido trabajando mucho y la relación es muy linda, me permitieron ir a Brasil a conocer la fábrica y eso fue espectacular, por eso pensamos en hacer una colección con mi nombre y para mí es un sueño hecho realidad, como que quiero que me pellizquen a ver si es cierto.

Me gusta que valoren el trabajo que yo hago y lo que proyecto en redes sociales, que no solo las mujeres se sientan cómodas con mi contenido, si no que también los hombres o los niños vean que son perfiles correctos y para todo público.

-¿Qué le ha sorprendido del mundo del calzado?

En ese viaje me sorprendió todo, pude ver cómo hacen los zapatos y me encantó. Yo con los zapatos tengo una relación desde hace mucho porque mi papá fue agente de ventas de calzado y ahora que conozco a muchos agentes, resulta que fueron amigos de mi papá, es muy bonito.

-¿En qué momento está de su vida?

Estoy muy feliz, pero siento que me faltan hacer muchas cosas, ya estoy pensando en la siguiente colección, estoy retomando mis clases de francés, me siento muy plena en mi trabajo, en Buen Día, tener a Rándall ( Salazar) de vuelta es maravilloso porque es un gran jefe, pero además amigo, él me ha enseñado muchísimo y me ha permitido dar más de mí. Ahora hago guiones, propongo entrevistas, las monto y me encanta ser más de ayuda al equipo.

[ Randall Salazar a La Teja: “No sabe cuánta falta me hizo el abrazo de mis compañeros” ]

-¿Cómo vive ahora que Ignacio está de nuevo con ¿Quién quiere ser millonario?

Uy, yo soy fan número uno del programa, me gusta mucho ir a las grabaciones y también ensayo mucho con Ignacio, él me va haciendo las preguntas a mí y vieras que he llegado lejillos, por lo menos a tres millones y medio. Yo estuve en uno hace varios años para el Día de los Enamorados y uno entiende a los participantes porque no es fácil estar ahí, frente a Ignacio, aunque una vez que ellos entablan conversación con él, Ignacio les da confianza, él es la persona más chistosa y agradable y ya dejan de estar intimidados.

La porteña y don Nacho se admiran y comparten mucho tiempo juntos. Fotos Melissa Fernández La porteña y don Nacho se admiran y comparten mucho tiempo juntos. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

-Es vacilón porque ahora hasta los chiquillos estudian jugando ¿Quién quiere ser millonario?

Yo le comentaba eso a Ignacio, que ahora tiene otro público que no tenía antes y son las nuevas generaciones, un día llegamos a un lugar y varios chiquillos estaban como locos con ¿Quién quiere ser millonario?, es bonito porque el programa permite unir a la familia y eso me encanta, juegan, vacilan y aprenden.

-¿Qué mensaje les manda a las mujeres para que busquen sus diseños?

Yo quiero que todas los utilicen y si hay hombres que les queden, por las hormas, que se los pongan también. A mí no me importa las edades ni géneros, mi marca es sinónimo de inclusión porque todos tenemos el mismo valor.