Narrador Daniel Quirós nos confiesa de dónde surgió su frase: “A lo que vinimos”

Daniel Quirós cumplió 30 años de narrar. Cortesía.

“A lo que vinimos, comienza el juego...” Sin tener que poner el nombre del creador de esta frase, ya más de medio país sabrá que fue hecha y utilizada en cada partido por el narrador Daniel Quirós.

El conocido periodista y locutor de Teletica cumplió 30 años desde que por primera vez agarró un micrófono y se puso a contar lo que pasaba en una mejenga del campeonato brasileño en 1993, entre Botafogo y Palmeiras, para canal 29. A la fecha ya van 6.010 partidos narrados.

Desde entonces mucha historia ha pasado por su voz, entre eso cinco Mundiales, tres copas América, tres Eurocopas y hasta un Mundial de Clubes en el 2015.

Danny conversó con La Teja y recordó varios de sus mejores y más vacilones momentos.

LEA MÁS: Daniel Quirós: “Es lo más frustrante que he vivido narrando”

-¿Qué recuerda del primer partido que narró?

Fue de la liga brasileña, en aquella época canal 29 era como TD Más ahora, que transmite partidos todo el día, entonces ponían partidos de lo que fuera. En esa época había un programa que presentaba don Renato Muñoz (QdDg) y el que narraba era Frico Murillo, pero ese día no llegó, y yo estaba con un programa de música y el encargado de controles le dijo al gerente Yiyo Coll, que yo narraba y me pusieron a hacerlo solo, sin comentarista ni nada.

-¿Nunca antes había narrado?

No, solo en mi casa que imitaba a Pilo Obando, le bajaba el volumen y trataba de hacerlo igual.

Daniel Quirós compartió transmisiones con grandes como don Mario Segura y Pilo Obando.

-¿Cuándo llegó ‘A lo que vinimos’?

Se incorporó 11 años después de empezar, vino para la Eurocopa del 2004, ya estando en Teletica. Recuerdo que salió de la nada, me tocó narrar solo todo el torneo y un día arrancando el partido la dije y me gustó, la volví a decir al inicio del segundo tiempo. Al otro día presenté la sección deportiva en Telenoticias y don Ignacio Santos, por vacilarme, me dijo que me había escuchado y que le gustó la frase, entonces a partir de eso seguí diciéndola y ahora es como mi sello, la uso casi que en todo lo que hago.

-Pero también tiene más frases...

Sí, ‘varita en mano’ ‘mirada fija en la pantalla de’, ‘1, 2 el acompañamiento’.

-¿Y la de la guitarra que empieza a sonar?

No, vieras que esa la quité hace como 12 años por recomendación de la jefatura, pero esa frase es vacilona porque las viejas generaciones se acuerdan de eso, la gente me escribe y me da curiosidad porque sí está instalada en mucha gente.

-En noviembre cuando narró el Mundial de Qatar durante el partido de Costa Rica- España se hizo viral una de sus frases (“¡Metan el pie, por favor!”), me imagino que ese momento es uno de los que marcó su carrera, ¿cuáles otros tiene?

Ese sin duda, después un partido en la eliminatoria para el Mundial del 2006 cuando Carlos Hernández le hizo dos golazos a Estados Unidos.

Pero este Mundial me marcó muchísimo por haber tenido la posibilidad de narrarlo en exclusiva para todo el país porque para verlo tenía que ser por canal 7 y más allá del ego, significa para mí algo bonito haber tenido esa experiencia.

-¿Cómo fue narrar con Pilo?

Era el jefe, siempre fue el ejemplo a seguir, sí tenía un carácter complicado porque se enojaba, pero conmigo siempre fue una gran persona, alternamos en momentos muy lindos como en el Mundial de Francia 1998, de hecho recuerdo que en la vela de él, la señora que vivía con Pilo me contó que él le decía que de todos los narradores que había, yo era el que más quería y para mí fue como un impulsor porque cuando cerró canal 2, él me llevó a Repretel.

-¿Qué es lo que más le ha costado en su carrera?

Creo que todo va con el gusto de la gente, yo sigo narrando igual, la voz es la misma, las frases se mantienen, pero ahora he madurado con la tranquilidad con la que llevo el partido.

Ya entendí que es muy difícil quedarle bien a los ticos porque están muy pendientes de cualquier detalle, más ahora con las redes y lo complicado que ha sido eso, pero la verdad es que yo he sido bendecido, creo que me he ganado las cosas con humildad y esfuerzo.

Narrar un mundial en exclusiva fue inolvidable para Daniel Quirós.

-¿Cuáles pachos recuerda en partidos?

A veces uno se confunde con los nombres, hace poco me pasó que dije Fabricio Alvarado y era Fabricio Alemán, igual ha pasado de todo, pero yo creo que la esencia del narrador está en la precisión y hasta la fecha puedo decir que lo soy en un 95 por ciento.

-¿Le ha tocado narrar enfermo?

Por supuesto, me he estado orinando en un partido o con problemas estomacales y estoy deseando que termine para irme, he sufrido congojas porque no se puede dejar a medio palo la narración o ir al baño y que el partido inicie y que los compañeros tengan que sostenerlo porque no llegué. Creo que a todos nos pasa, aunque se nota más si se va el narrador.

-¿Tiene algún sueño que le queda por cumplir como narrador?

Me gustaría algún día narrar un evento importante en el lugar de los hechos. Tengo claro que es muy complicado porque la logística es compleja y a veces toca narrar tres partidos, se cambia la señal y listo, pero sí me encantaría estar en el lugar, pero también entiendo la complejidad.