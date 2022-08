Natalia Carvajal ha sufrido muchísimo en el último año, ¿por qué?

La exmiss Costa Rica Natalia Carvajal abrió su corazón en una transmisión en vivo en su Instagram que hizo durante la semana para confesar que el año anterior fue durísimo para ella.

Natalia Carvajal no sabía ni dónde meterse cuando le recordaron el Día de la Madre. Instagram.

La guapa contó que las diferentes situaciones que vivió, como aquella en que la agarraron tratando de salir del país con una prueba de covid-19 falsa, pesaron mucho en su salud.

“El año pasado, que fue uno muy difícil para mí, pasé por una crisis emocional muy fuerte, perdí mucho peso y estoy consciente de eso y es algo por lo que no me siento avergonzada, ya que fue algo que estuvo fuera de mi control”, aseguró.

Lo que Natalia Carvajal le hizo a su mamá es para “colgarla”

Para ella lo más duro, además de los señalamientos, fueron las críticas a su físico.

“A veces no entendemos el peso que tienen los traumas emocionales en nuestro cuerpo y eso me afectó y hoy que estoy en una etapa en que estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, puedo volver a ver atrás y decir que sí perdí mucho peso, pero ustedes no saben lo difícil que es cuando uno no se siente preparado para hablarlo públicamente y encima tener mucha gente diciéndote que estás flaca o que estás enferma, al final es mi cuerpo y a mí me encanta como es y es algo que me ha costado muchos años aceptar”, comentó.

Naty pidió que la gente pare de opinar del cuerpo de los demás porque no saben cuánto daño hacen.