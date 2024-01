Natalia Carvajal nos contó cómo hizo para seducir a Fernando Colunga en novela de Televisa

La belleza y talento de Natalia Carvajal ya se está empezando a ver en las telenovelas mexicanas. (Instagram)

La cara de Natalia Carvajal ya se está empezando a ver en las telenovelas de Televisa tras graduarse como actriz en México.

En noviembre pasado se estrenó en el Canal de las Estrellas la novela “El Maleficio”, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela, en la que la modelo y presentadora tica tuvo una pequeña participación.

Conversamos con la exmiss Costa Rica sobre esta gran oportunidad y además nos adelantó que pronto grabarán el guion de una novela que escribió para Televisa.

- ¿Cómo se le dio la oportunidad de participar en la telenovela?

Estuvo superlindo la verdad. Ese capítulo lo grabé hace como cuatro meses y pues bueno, me propusieron para el papel y al final me eligieron y fue muy bonito porque tuve la oportunidad de trabajar con Fernando Colunga, quien es una figura muy grande en Televisa y un gran actor.

Desde que me gradué como actriz si es como la primera experiencia con una producción tan grande, pero estuvo muy bonito. La presentación a la prensa de la telenovela también fue hermosa y lo disfruté muchísimo, la verdad.

- ¿Su personaje solo salía en ese tercer capítulo o tiene más participación en la novela?

Era un personaje con pocas apariciones, pero como te digo a nivel de la experiencia fue muy bonito porque en muy pocas ocasiones le toca a uno trabajar directamente con el protagonista y propiamente con Fernando que es una figura tan importante.

LEA MÁS: Natalia Carvajal seduce a famosísimo actor mexicano en la telenovela del momento

La participación de Natalia Carvajal en la novela fue junto al protagonista de la historia, Fernando Colunga. (Caprturas)

- ¿Cómo fue ese momento de conocerlo antes de empezar a grabar?

Uno antes siempre habla un poquito antes para conocerse y para saber más o menos dónde se va a llevar la escena y él fue muy amable, muy buena gente, la verdad fue muy cortés.

- ¿Le costó grabar la escena cuando ya lo tenía en frente?

No, en realidad estaba tranquila. Obviamente, siempre hay un poquito de nervios, pero no, fue más el disfrute que los nervios.

- ¿Cómo se sintió al saber que tenía que seducir a Fernando Colunga?

Se supone que él es un hombre muy poderoso y yo era un chica que siempre hacía las cosas bajo las reglas, etcétera, y si conoces un poco el personaje de Fernando en la novela, es un personaje un poco malvado y manipulador, entonces, él trata de hablarme y de manipularme para que me vaya con él y más que todo por la diversión de manipular, por ahí iba la cosa.

- ¿Qué hizo para controlar los nervios?

Más que todo es concentrarse y no intimidarse por todo lo que pasa alrededor. Obviamente, en estas producciones hay un equipo muy grande, mucho movimiento, hay gente haciendo cosas por todo lado, así que es fácil ponerse nervio, pero yo creo que lo más importante es concentrarse, calmarse y respirar, que es lo más importante en esos momentos para que todo salga de la mejor manera.

La cara de la Miss Costa Rica se ve clarita en la telenovela en el tercer capítulo. (Caprturas)

- ¿Es la primera participación que tiene en un proyecto televisivo de Televisa?

En cuanto a participación pequeña no es la primera, estuve también en “El amor invencible” (que se estrenó a inicios de 2023) y en un capítulo de La Rosa de Gudalupe.

LEA MÁS: Natalia Carvajal vivió uno de sus días más importantes dentro de Televisa

- ¿Y en esa otra novela qué papel le tocó interpretar?

En esa era como parte del equipo que Angelique Boyer, era una policía encubierta que estaba trabajando con ella. Es una mujer increíble, superamable, amistosa y tierna.

- ¿Cómo fue eso que presentó un guion para telenovela a Televisa?

Lo del guion lo acabo de terminar a finales de año y escogieron mi proyecto, que eso me tiene superemocionada, entonces este 2023 estuve más enfocada en esa parte porque lo que se me dio fue una oportunidad muy grande y en noviembre me avisaron que el proyecto fue elegido para desarrollarse, entonces ahorita me queda mucho con la parte de la escritura porque tengo que continuar escribiendo la telenovela, pero este año sí espero meterle un poquito más a la actuación o tratar de manejarlo para ver cómo desarrollo las dos cosas.

Natalia Carvajal además de graduarse como actriz en el CEA también está haciendo sus primeras armas como guionista.

- ¿Qué más nos puede contar de ese guion?

Se entrega un documento que fueron al final como de 120 páginas, donde viene la sinopsis, el desarrollo de los personajes, las interacciones entre los personajes, el primer episodio, el primer capítulo. También se hace una escaleta de los episodios que siguen, la estructura de la historia y con una sinopsis de 10 páginas con toda la historia completa de principio a fin y, bueno... es mucho trabajo, porque hay que iniciar la historia desde cero.

- ¿En qué se basó para crear esa historia de novela?

De hecho, es muy interesante porque la idea inicial para la historia me llegó de ahí donde yo vivo en México, en un semáforo que hay cerquita de mi casa siempre hay una muchacha que se viste de payasita para vender cositas en la calle con su hija, las dos se visten de payasitas, y como que siempre me movía mucho emocionalmente porque las veía cuando ya terminaban de trabajar y se quitaban el maquillaje, entonces ahí empezó la idea. Después se desarrolló la idea y se volvió en una cosa más compleja, pero ese fue como el inicio de la historia. Es una historia de esperanza, es una historia de sonoridad, amor y resilencia.

- ¿Cuándo empezarían a desarrollar la novela que escribió?

Estamos terminando de escribirla y ya eso dependerá de Televisa cuando se agenda para grabarla, ahorita estamos en la etapa de terminar de desarrollar el proyecto.