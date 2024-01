Natalia Carvajal se cansó de las preguntas y respondió la duda de la mayoría de sus seguidores

Natalia Carvajal, exmiss Costa Rica.

Natalia Carvajal se cansó de las preguntas de sus seguidores y contestó la que más le hacen con un contundente mensaje.

Desde hace algunos años, la exmiss Costa Rica se ha mantenido al margen de las redes sociales, pasa muchos días sin publicar nada y cuando lo hace, es muy poco.

Ese cambio le ha llamado la atención a muchos de sus 605 mil seguidores, que siempre le hacen dos preguntas: “¿Dónde has estado? ¿Por qué no pública?”, así lo compartió ella, ya que se dio a la tarea de recopilar las preguntas y ponerlas en un video.

“Viviendo... Lo que se ve en la pantalla es solo la punta del iceberg, abajo somos el mar”, respondió junto con una recopilación de videos donde se le ve feliz con amigos, familia y trabajando en sus nuevos proyectos.

“Agradecida con el huracán de emociones que me llevó a las aulas de Televisa. Estos dos años de estudiante me llevaron a recordar que la felicidad no es más que una maravillosa recopilación de momentos pequeños. Ahora, que fluya el arte”, escribió en la descripción.

Hace pocos días Natalia habló con La Teja y contó que este 2024 espera tener más proyectos en actuación y terminar la novela que escribió y que Televisa va a desarrollar en TV.