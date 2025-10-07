Natalia García cuenta la razón por la que tuvo que ser operada este lunes

Natalia García está alejada de la televisión desde hace varios meses tras ser cesada de Multimedios y Extra Noticias. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

La periodista Natalia García fue operada este lunes, tres meses después de sufrir un accidente que la tuvo de “baja” en varias de sus actividades diarias.

Hace unos días, Naty dejó a mucha gente con dudas tras contar que había cancelado su participación en una actividad por motivos de salud, pero sin entrar en detalles.

LEA MÁS: A Natalia García la intentaron estafar con Alejandro Sanz como gancho

Este martes, un día después de pasar por el quirófano, la comunicadora rompió el silencio y explicó qué fue lo que le pasó, y por qué tuvo que ser operada de la rodilla.

“Llegó el momento de pasarles el chisme”

Según contó en redes sociales, habló del tema porque fue muchísima la gente que la cuestionó sobre su salud y “llegó el momento de pasarles el chisme”.

“Hace como tres meses tuve un incidente muy sin gracia y se me reventaron los ligamentos de mi rodilla, el ligamento cruzado”, explicó Naty.

Tras múltiples ultrasonidos y resonancias magnéticas, los médicos determinaron que debía someterse a una cirugía, la cual se realizó el lunes 6 de octubre.

LEA MÁS: A Natalia García ya le estarían calentando la oreja en este canal

Natalia García contó que entró al quirófano el lunes 6 de octubre. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

“Todo salió bien, gracias a Dios”

“Estoy superagradecida con el médico que me operó, el trato del hospital donde lo hicieron y la atención toda maravillosa”, mencionó Natalia.

La periodista contó que ahora convalece en su casa y deberá cumplir un periodo de incapacidad.

“Ya hoy (este martes) empiezo el tiempo de incapacidad, el tiempo de recuperación de esa rodilla y, bueno, muchas gracias a la gente que ha estado pendiente”, agregó.

Su esposo no se le separa ni un segundo

García también destacó que su esposo, Blas Sánchez, ha estado muy pendiente de ella durante todo el proceso.

“Ya estoy en casa, bien cuidada. Todo salió bien, gracias a Dios, ahora a cuidarme para bailar swing criollo”, dijo en tono jocoso.

LEA MÁS: Natalia García adelantó su salida de Multimedios y ya no aparecerá más en canal 8

Natalia García tuvo que ser operada luego de un accidente que sufrió hace tres meses. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

Su etapa fuera de la televisión

Actualmente, la experiodista de Repretel y Multimedios no está trabajando en televisión. En enero fue despedida de Canal 8, donde presentaba el noticiero Telediario, y meses después fue cesada de Extra Noticias, donde laboró solo tres meses.

Desde La Teja le deseamos a Naty una pronta recuperación.