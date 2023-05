Natalia Monge se prepara para su gran día

Natalia Monge será operada dentro de dos semanas de su abdomen. Instagram

Natalia Monge está a pocos días de vivir uno de los momentos que más ha deseado en los últimos dos años.

La presentadora de De boca en boca ya está con los preparativos previos para la cirugía estética a la que se someterá para arreglarse el abdomen.

Ella se hará dentro de 15 días en una clínica privada una abdominoplastia para corregir algunas irregularidades que le quedaron en su vientre luego de sus dos embarazos.

Este martes tuvo que hacerse un procedimiento previo antes de la cirugía y mostró sin pena alguna como tiene actualmente su abdomen.

“Mi pancita postparto ha estado muy lastimada. No son las estrías, a mí no me importan, el tema es la pared muscular, lo que vamos a operar es que esto se va a unir con esto (muestra ambos lados del ombligo) y la idea de vascularizarlos (tratamiento que le hicieron), según me explican, es porder preparar la piel para que tenga más oxigenación y para que la cicatrización sea más favorable”, explicó.

Monge se operará el próximo 23 de mayo y por ende estará ausente del programa de Teletica por unos días, aunque la recuperación dice que es algo rápida.

El tratamiento se lo hará más por el dolor de cintura y espalda que esto le ha causado desde que tuvo a su primera hija.

Su compañera Thais Alfaro se hizo el mismo procedimiento médico hace unos días y ya está trabajando en Buen día como si nada.