Natalia Monge da bolados a los ticos que quieren ser influencers

La reconocida imitadora, presentadora, locutora y también influencer, Natalia Monge, cuenta que cuando la empezaron a contactar las marcas para ofrecerle dinero a cambio de que promocionara sus productos, sintió que aceptar podía ser inmoral.

Ella relató a La Teja lo que piensa de que ahora ser influencer será la “profesión” soñada por los ticos y hasta da bolados para que quienes quieren desarrollarse en esa área puedan hacerlo.

Natalia dice que el ser influencer se debe a los años de trabajo en la tele y la radio. Foto: Cortesía.

“Me parece muy interesante; sin embargo, se dice fácil que alguien quiere ser influencer, pero es algo que a muchos nos ha costado. En mi caso, el trabajar durante años en la radio y la televisión hizo que me diera a conocer y que mis opiniones lleguen a impactar a un mayor número de personas. Fue como algo que me gané.

“Siempre he creído que todos tenemos influencia de alguna manera en otros, hasta en la escuela uno admiraba tal vez a un compañerito. Lo que cambia es la cantidad de seguidores, por decirlo así”, comentó.

¿Cuándo sube la gasolina en Costa Rica? Acá le contamos cómo queda el nuevo ajuste

Natalia recuerda que luego de años de trabajo duro la empezaron a llamar algunas marcas para pedirle que promocionara productos en sus redes sociales personales a cambio de dinero.

“En aquel momento me extrañó muchísimo y hasta me puse a pensar si era moralmente aceptable decir que sí a esos trabajos, pero luego entendí que no era nada malo. Eso sí, me lo tomo muy en serio y siempre compruebo que los productos o servicios que voy a promocionar van acorde con mis valores y principios, porque eso no está en juego para mí”.

La talentosa mujer dice que los influencers deben ser muy naturales. Foto: Adriana Ovares Studio.

“Otra de las cosas que valoro es primero usar el producto para garantizar que funciona. Si es algo que ya uso y me gusta no hay problema en aceptar de una vez la colaboración, pero si es algo que no conozco siempre pido que me lo envíen primero para probarlo”, relató la influencer.

¿Qué es una vacuna bivalente?

Nada de gratis

Natalia dice que los influencers deben conocer su valor en el mercado y cobrar por su trabajo, no pueden vivir de los canjes o regalos que les den las marcas.

“Un influencer debe monetizar su contenido, sino no tiene sentido lo que hace. Las marcas deben pagar por lo que uno hace, porque al final usted está poniendo su cara para decir que un producto es bueno y se expone a que, en algún momento, haya quejas de ese producto y su nombre quede mal. Ese es uno de los riesgos que se corre.

“Pero también, uno como influencer tiene muchas responsabilidades; ser positivo en sus contenidos para mí es importante, dar un valor agregado a la marca para la que uno trabaja también. Siempre hay que esforzarse en hacer las cosas lo mejor que se puede”.

Ella aconseja a los creadores de contenido cobrarle a las marcas, no vivir de regalías. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Por último, Natalia dijo que otro aspecto importante a la hora de crear contenido para marcas es ser natural.

“Para que algo sea creíble debe ser natural, si estoy colaborando con una marca de un estilo de vida fit, entonces debo ser así siempre, para que sea creíble lo que digo. Uno tiene que ser uno mismo en todo momento”, aseguró.