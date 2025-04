Natalia Monge vivió una pesadilla este jueves que la dejó con el alma en un hilo

Natalia Monge pasó por momentos de angustia cuando se dio cuenta lo que le pasó. Fotografía: Adrian García Solís. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Natalia Monge contó el miércoles por la noche que este jueves entregaría su carro porque lo vendió para comprarse uno nuevo, pero jamás pensó que quedarse sin una de sus herramientas de trabajo se convertiría en una pesadilla.

Al parecer, a la imitadora no le han dado su otro chuzo porque este jueves se tuvo que movilizar en servicios de transporte por aplicación, pero en uno de sus viajes le pasó algo de terror, de lo que se dio cuenta hasta mucho rato después de estar en el destino.

LEA MÁS: Natalia Monge le dice adiós a lo que la hizo feliz por mucho tiempo

Resulta que entre tanto corre y corre y cosas que lleva y trae la presentadora de canal 7, en el carro que la llevó este jueves de Teletica a un centro de grabación, dejó su computadora y lo peor fue que no se dio cuenta hasta casi tres horas después.

El sufrimiento de Naty es porque en la computadora tiene, prácticamente, todo lo de su trabajo, por lo que perder el aparato significó que el mundo entero le cayera encima. Dichosamente, tras la angustia y mover cielo y tierra para dar con el conductor, Naty recuperó su computadora y, por ende, todas las cosas que tenía guardadas en ella.

Esto fue lo que le pasó a Natalia Monge

“Estoy conmovida y agradecida con José (el chofer). Él es un conductor de Uber que me hizo ‘ride’ del canal hasta un centro de grabación y, por mis múltiples preocupaciones y por andar la cabeza llena de cosas que hacer, olvidé mi computadora en su carro. Me percaté muchas horas después, como dos o tres horas después. Me volví loca”, afirmó la figura de Buen día.

LEA MÁS: Natalia Monge se deja ver más enamorada que nunca

Se quejó de que por medio de la plataforma le costó encontrar al chofer, pero que con la astucia de su esposo, el periodista Alonso Mata, y de su suegra, lograron ubicar al conductor, quien también andaba buscando al dueño del aparato porque no sabía quién lo había dejado en el carro.

“Le agradezco porque él tenía la compu y estaba tratando de seguir todas las vías que la plataforma tiene para devolverla, así que gracias por su honestidad y espero que mucha gente imite eso que usted está haciendo. La vida se lo retribuye a uno por completo”, agregó.

Natalia habló sobre eso en una historia de Instagram, en la cual mostró al conductor e incluso lo etiquetó.

Natalia Monge vendió su carro y este jueves se lo entregó al nuevo propietario, por eso tuvo que andar en "taxi". Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

No hay duda de que a Natalia le volvió el alma al cuerpo cuando su compu regresó a sus manos.

LEA MÁS: Natalia Monge protagonizó tenso momento en el Verano Toreado de Teletica