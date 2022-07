Natalia Pereira regresa a la televisión con un nuevo personaje

Natalia Pereira inició su carrera como actriz hace unos 22 años y desde siempre ha destacado en teatro y tele. Cortesía

A la actriz Natalia Pereira muchos la reconocen por su papel de la meserita de El Chinamo, personaje que interpreta desde hace siete años cada diciembre.

Sin embargo, desde la semana anterior reapareció en tele con un nuevo personaja en el serie La Ofi, que se transmite cada viernes a las 8:30 p. m., por Teletica.

Conozca un poco más de esta tibaseña, quien además de dedicarse a la actuación es maestra de educación especial.

– ¿Cuántos años tiene en la actuación?

Tengo más de 20 años en esto. Comencé muy chiquilla, entré a estudiar al Taller Nacional de Teatro recién salida del colegio, salí por ahí de 1999 y de una vez empecé a hacer teatro y televisión.

– ¿Siempre quiso ser actriz?

Siempre, desde la escuela. Recuerdo que en la escuela era muy extrovertida, muy activa, me gustaba mucho la oratoria, las dramatizaciones. Cada vez que nos ponían a dramatizar para algún acto cívico yo era feliz, y, estoy segura que fue por sugerencia de mi maestro de cuarto grado (don Álvaro, no precisó el apellido), de la escuela Concepción de Alajuelita que terminé en esto porque me dijo que yo tenía el histrinonismo para estudiar teatro y desde ahí se me metió ese gusanito. En el colegio siempre dije que iba a estudiar teatro.

Úrsula es su nuevo personaje dentro de la serie La Ofi, en Teletica. Cortesía

– Dicen que solo de la actuación no se puede vivir, ¿tiene alguna otra profesión?

Siempre me gustaron muchos los niños, así que soy maestra de educación especial, así que lo que yo quería ser de chiquitilla ya lo llegué a cumplir de adulta.

– ¿Ambas profesiones llegaron al mismo tiempo?

Gané para entrar a la UCR (Universidad de Costa Rica) pero no pude matricular porque tuve que trabajar y por dicha se me presentó la oportunidad del Taller Nacional de Teatro, entonces, trabajaba de día y estudiaba en las noches. Al mismo tiempo empecé a estudiar Educación, pero a distancia así que podía hacer todo al mismo tiempo.

– ¿En qué trabajaba para pagarse sus estudios?

Empecé como asistente de preescolar y de ahí gracias a un programa de televisión en el que estuve que se llamó Plaza Siglo XXI, que fue como en el 2000, me entrevistaron en el programa El Morning Show de la emisora 103 F.M. y ellos me ofrecieron trabajo en locución. Yo nunca había hecho locución de cabina solo había hecho radioteatro y radionovelas, y fue donde empecé a ganar experiencia como locutora y todavía hago locución comercial para tele, radio o doblajes.

Desde que era niña amaba la actuación y salir en cámaras. Cortesía

– ¿En qué emisoras estuvo?

En 103 FM a inicios del 2000, luego pasé a radio VOX donde estuve un montón de años y ahí me quedé en radio Omega, en una emisora romántica que se llamó Contacto y ya para el 2010 cuando terminé la carrera de Educación Especial me llamaron del ministerio de Educación Pública (MEP) para trabajar como maestra (en la escuela de Colima de Tibás), así que dejé la radio y solo me dediqué a la locución comercial.

– ¿Qué hace los fines de semana o en sus días libres?

Yo digo que soy mamá de papás, porque mis papás son adultos mayores y aunque no vivo con ellos (don Edgar y doña Bernardita), tengo mi apartamento aparte, si estoy mucho tiempo con ellos. Invierto muchísimo tiempo en ellos y en mi gato siamés Gardel, que tiene cinco años y medio conmigo, que es como mi gatihijo. El apoyo de mis papás siempre ha sido increíble y a mí me encanta estar con ellos.

– ¿Qué fue lo mejor que le dejó la pandemia?

Desde febrero de 2021 entré a un programa de ejercicio funcional, como soy tan delgadita, mi intención era subir de peso, y encontré a un muchacho que estaba haciendo entrenamientos virtuales y dije: ‘intentemos’, porque siempre me ha costado subir de peso y claro, me di cuenta que no tenía buenos resultados porque no tenía un plan nutricional a la par del ejercicio y me hice superfiebre, ya llevo año y medio entrenando con él y estoy encantada porque ya subí de peso (5 kilos) y más que todo en masa muscular.

–¿Hace cuánto no se corta el cabello para tenerlo así de largo?

Sí me lo corto, voy cada dos meses a cortármelo, y me cortan hasta cuatro o cinco dedos, pero es que me crece demasiado rápido. Pero de mantenerlo hasta la cintura puedo tener unos cinco años.

Hace unos 15 años atrás lo usé corto, hasta las orejas, y chiquilla también porque soy muy lacia y mi mamá no me podía peinar porque todo se me caía, entonces, me lo cortaba corto para no hacerme nada.

Natalia tiene gran experiencia en locución. Cortesía.

– Sus últimas apariciones en tele fueron como Sol, la meserita de El Chinamo, y ahora regresa con un nuevo personaje en la serie La Ofi, ¿qué tal se siente como Úrsula?

Es muy bonito porque es un personaje muy diferente y me encantó mucho como lo presentó el guion y como lo venimos construyendo. Este país es muy pequeño y entre todos los actores nos conocemos, por lo que con todos había trabajado en algún momento y se hace más fácil el acople con el grupo.

– ¿Quién es Úrsula en la historia de la serie?

Úrsula es secretaria y pertenece a una asociación que se llama Guapas y es convocada por Amadita (personaje de Yesenia Artavia) porque ella necesita ayuda. Después Amadita se va de vacaciones (actriz tuvo que ser operada de una hernia) y ella se queda haciéndole los días.