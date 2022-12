Natalia Rodríguez recordó que el 24 de diciembre del 2018 volvió a nacer

La presentadora Natalia Rodríguez recordó en sus redes sociales que el 24 de diciembre del 2018 volvió a nacer.

“Al ser las 5:10 p.m. de un 24 de diciembre del 2018 estaba despertando de mi operación de 4 horas y media de reconstrucción de pierna.

“Hoy hace 4 años volví a nacer y Dios me dio el regalo de Navidad más hermoso del mundo, mi vida y sangre nueva”, recuerda Natalia.

“Recibí más de 6 bolsas de sangre apenas llegué porque perdí una arteria en mi accidente casero, una puerta de vidrio me abrió una nueva vida llena de sonrisas, agradecimiento y amor”, agregó.

Con esta foto Natalia recordó que volvió a nacer en el 2018. (Captura de pantalla del Instagram de Natalia Rodríguez)

Justo este 25 de diciembre del 2022 la presentadora está cumpliendo 37 años y desde el 2018 le agradece demasiado a Dios porque en realidad el día del accidente casi se muere desangrada dentro de su propia casa.

Gracias a Dios Natalia ganó esa batalla con la vida que le dejó varias cicatrices en la pierna izquierda.

“Comprendí que o me sentaba a llorar porque mi pierna se veía fea o las aceptaba y las empezaba a lucir con glamur. Yo me dije: ‘tengo que imponer la moda de las cicatrices’ y fue lo que hice.

El accidente casero fue bien grave, pero Natalia siempre le puso una sonrisa a la vida.

“Mis cicatrices son siete y muy grandes, pero a mí me fascinan, hasta tengo un hueco porque no tengo un pedazo de músculo que me sacaron. No sé por qué todos los vestidos que me he puesto tienen una abertura en la pierna izquierda y es la pierna que tengo llena de cicatrices y siento que es que Dios quiere que las muestre en tele”, nos contó Naty en una entrevista anterior.

¡Qué bueno que la tenemos puras tejas y le deseamos un feliz cumple!