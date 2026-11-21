Natalia Rodríguez sorprendió al revelar que atravesó un momento muy difícil en su relación con Yiyo Alfaro y Choché Romano, dos amigos de toda la vida con quienes compartía micrófonos en el programa de radio El Circo.

Durante una conversación en el pódcast Desde el Alma, de Lizeth Castro, la comunicadora recordó que las diferencias entre ellos llegaron a ser tan fuertes que prácticamente dejaron de hablarse fuera del aire.

“Yo tengo problemas con ellos dos, así problemas de que no nos hablamos”, contó al recordar aquella etapa.

Lo más complicado era que, pese a los conflictos personales, debían continuar trabajando juntos y mantener la dinámica del programa frente a los oyentes.

“Íbamos a corte comercial y no nos hablábamos”

Yiyo Alfaro, Choché Romano, Natalia Rodríguez (Instagram)

Rodríguez explicó que la relación entre los tres llegó a un punto en el que podían compartir normalmente durante la transmisión, pero la situación cambiaba apenas se apagaban los micrófonos.

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“Íbamos a corte comercial, no nos hablábamos”, recordó.

La presentadora reconoció que se trataba de problemas fuertes, especialmente porque no eran simples compañeros de trabajo, sino personas con las que mantenía una amistad de muchos años.

Natalia Rodríguez presentó su renuncia a El Circo

La tensión llegó a ser tan grande que, según relató, un 20 de diciembre decidió presentar su renuncia al programa.

“Yo renuncio un 20 de diciembre porque yo ya no soporto trabajar más en el programa de radio en el que estamos”, explicó.

Su jefe le propuso tomar vacaciones y esperar hasta enero para decidir si finalmente abandonaría El Circo.

Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro laboral y el distanciamiento con sus amigos la afectaron profundamente.

Pasó tres días llorando

Natalia recordó que, durante los días previos a Navidad, se encontraba emocionalmente desbordada por lo que estaba viviendo.

“Yo estoy llorando desconsolada, porque mis amigos, mi trabajo, me quedé sin salario, ¿qué voy a hacer? Me pagaban bien, realmente”, expresó.

La comunicadora aseguró que llevaba tres días llorando y que en ese momento se sentía muy angustiada por la posibilidad de perder tanto su empleo como la cercanía con sus compañeros y justo en medio de eso llegó su accidente.

A pesar de eso actualmente, siguen siendo amigos.