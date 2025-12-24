Farándula

Natalia Rodríguez se muestra como pocas veces, a 7 años de su accidente

La presentadora Natalia Rodríguez sufrió un grave accidente en su casa, un 24 de diciembre del 2018

Por Yenci Aguilar Arroyo

Natalia Rodríguez se mostró como pocas veces, para recordar el accidente que sufrió en su casa, un 24 de diciembre del 2018.

La presentadora de Mira quién baila chocó contra un vidrio en su vivienda, lo que le dejó serias secuelas, pero la periodista no teme mostrar los efectos de aquel incidente.

Natalia Rodríguez se mostró como pocas veces, para recordar el accidente que tuvo en su casa hace 7 años. Foto: Instagram Natalia Rodríguez. (Foto: Instagram Natalia Rodríguez. /Foto: Instagram Natalia Rodríguez.)

Natalia Rodríguez y su mensaje

Este miércoles, la comunicadora compartió unas imágenes y un emotivo texto, sobre la lección que le dejó el incidente.

“Hoy no solo celebro 7 años de vida, sino de pura gratitud porque Dios me enseña todos los días que el mundo es maravilloso y la vida es el tesoro más preciado.

“Estar viva y tener mi pierna en su lugar siempre será el mejor regalo de Navidad, volver a nacer un día antes de tu nacimiento original, eso es lo mío”.

Yenci Aguilar Arroyo

