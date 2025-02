Natalia Rodríguez se sacude por lo que pasó con joven con síndrome de Down, ¿qué dicen los papás de él?

Natalia Rodríguez contó que la situación le parecía terrible. Instagram

Natalia Rodríguez abrió su corazón y habló de una situación que la ha estado afectando profundamente por algo que ocurrió en ¡Qué buena tarde!

En varias páginas de chismes andaba el rumor de que la comunicadora no fue inclusiva con un joven con síndrome de Down y eso la tiene muy dolida.

Resulta que en el programa del lunes 17 de febrero, invitaron a un pulseador a la sección de pymes, él llegó acompañado de su hijo, que tiene esa condición, pero a Nati le criticaron que ella solo entrevistó al señor, ignorando por completo la presencia del muchacho.

La Teja conversó con Natalia y esto fue lo que nos dijo.

“Nosotros tenemos un guion que lo vemos todos los días. En el documento viene el nombre de la persona a la cual se va a entrevistar, de la empresa, se lee antes y la productora explica las cosas”, comenzó diciendo Nati.

Rodríguez nos explicó que es la primera vez que pasa una situación así, pues anteriormente ellos en el programa han tenido diferentes grupos de pymes, desde niñas hasta personas con distintas condiciones que pertenecen a fundaciones, que llegan a exponer y todo ha ido muy bien.

“Esta vez lo que pasó es que en el guion decía el nombre del señor, yo pregunté por él, y hablamos de las frutas y el emprendimiento antes de salir al aire, de hecho me explicó toda la dinámica de su negocio y yo le dije a él que cuando saliéramos al aire me contara exactamente lo mismo que habíamos hecho”, comentó.

Nati cuenta que cuando ya estaban al aire, en la mesa estaba Pablo, el hijo del señor, pero ella no tenía conocimiento de quién era el joven, ya que no le avisaron nada.

“Cuando estamos al aire, todos los micrófonos se abren y nosotros ya no podemos hablar, porque si en ese momento está otro compañero en cámaras, se escucha todo lo que yo esté hablando. Yo agarré el micrófono y lo tapé y le pregunté al señor: ‘¿La entrevista es solo con usted?’, y él me dice que sí, que su hijo solo va a estar ahí”, confesó.

Natalia Rodríguez contó que el señor y su hijo pudieron hablar. Captura (Cortesía /cortesía)

La presentadora aclaró que esta no es la primera vez que sucede que van dos personas y solo habla una y que, por ende, no se trató de ningúna discriminación de parte de ella.

“Y eso es porque muchas veces quieren salir en tele, pero no quieren hablar porque les da vergüenza y en ¡Qué buena tarde!, nadie obliga a nadie a hacer las cosas, se le da un espacio”, detalló.

La morena contó que justamente ese día, hasta Yiyo Alfaro participó en la intervención probando una de las fresas que llevó el señor.

“Mi compañero de audio me pasó un micrófono de mano, porque el joven quería saludar. Entonces yo le dije: ‘Pero usted no viene solo, viene acompañado’ y el señor respondió que el joven era su hijo. Pablo empezó a contar que él era del herediano y que lava las lechugitas, recoge los productos, canastos y le colabora a su papá”, detalló Rodríguez.

La presentadora de Canal 7 expresó que, aunque el muchacho tuvo participación, la situación la tergiversaron, porque realmente ella solo siguió un guion.

“Yo no puedo llegar a hacer lo que yo quiera. Generalmente, cuando son dos personas (entrevistadas) salen los nombres en el guion y cuando solo hay una persona y esa cuenta que quiere salir acompañada, siempre pregunto nombres y ya uno le puede preguntar más a fondo de los productos. Pero el papá no me comunicó y tampoco la producción”, comentó.

El joven saludó y hasta contó que era herediano. Captura (Cortesía /cortesía)

“Si alguien con esto se sintió ofendido y demás, las disculpas del caso, jamás en la vida. Yo he trabajado con varias fundaciones y siempre he estado apoyando este tipo de causas”, agregó.

Rodríguez expresó que con toda esta situación ella se siente muy mal, porque están utilizando su nombre para dejarla en mal.

“Yo solo estaba cumpliendo la función de un guion, pero no puedo pasarle encima a la producción y al papá del muchacho. Uno respeta la decisión de la producción y los papás porque sí le consulté. Y otra cosa es que yo no decido quién habla primero”.

Natalia Rodríguez contó que la situación la tergiversaron.

Este medio intentó comunicarse con la productora del programa, Silvia Aguilar, pero no obtuvimos respuesta.

Papás de Pablo salieron a defender a Natalia

En La Teja hablamos con don Rodolfo Zamora y Hannia Villalobos, los papás de Pablo, y quienes estuvieron con él en Teletica cuando conocieron a la presentadora.

Ambos afirman que el trato en el canal de principio a fin fue muy bueno y se sienten mal por todos los malos comentarios que ha recibido Natalia.

“Desde hace días sabíamos que en el programa solo yo iba a hablar, pero siempre andamos en familia, mi esposa, Pablo y yo. Cuando ya estaba a punto de iniciar mi participación en el programa, la encargada de producción le dijo a Pablo que si quería acompañarme y él estaba todo feliz. Nosotros sabíamos que por su condición él no podía participar, pero más bien Natalia, toda amable, le puso el micrófono y todo. A mí me duele que haya comentarios negativos porque el trato de esta gente fue muy especial y por eso nos ha llamado mucha gente a pedirnos productos orgánicos”, nos explicó don Rodolfo.

Por su parte, doña Hannia aseguró que lo que más quieren es que el tema se termine porque no es justo tantos comentarios en contra de Rodríguez, cuando ella fue muy buena con Pablo.

“Queremos que quede bien claro que tanto el papá como la mamá de Pablo, salimos en defensa de Natalia. Desde que llegamos hasta que salimos de canal 7 todas las personas fueron muy amables, muy atentas y trataron muy bien a Pablo. Pasa que el espacio en televisión es muy reducido, pero ella se portó excelente. Nosotros estamos bien, contentos con la atención y el espacio que nos mandaron. Es una pena que esté pasando esto con esta pobre criatura”, concluyó Villalobos.