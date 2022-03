Natalia Rodríguez volvió a hacer algo que para muchos es sencillo, pero para ella es un logro

Natalia Rodríguez Natalia Rodríguez está feliz con su pequeño gran logro. Instagram.

La presentadora Natalia Rodríguez cada vez está mejor luego del terrible accidente que sufrió en el 2019 cuando pegó contra una puerta de vidrio y se cortó las piernas.

El proceso de recuperación ha sido largo y cualquier cosita, por más pequeña que sea, es un gran logro para ella.

Por eso, en redes sociales compartió que nuevamente puede brincar con los dos pies, algo que era impensable hace unos meses.

“¡Lo logré! Hace días quería contarles que después de tres años, brinqué por primera vez en el mar, casi me caigo, pero lo logré, pude poner mis pies rectos al mismo tiempo. No me doblé el pie, ni me paré en mi dedo gordo... Todo salió casi increíble, me cuesta recuperar mi equilibrio”, afirmó.

[ Natalia Rodríguez a un año de trágico accidente: “Estaba a minutos de morir desangrada” ]

Trágico.

La bella presentadora Natalia Rodríguez recordará cada 24 de diciembre como el día que volvió a nacer.

En esa fecha del 2018 sufrió un accidente en su casa cuando pegó contra una puerta de vidrio que le causó varias heridas, especialmente en sus piernas.

Ese trágico momento casi le quita la vida pues una de sus arterias resultó afectada.

Cada año, Naty utiliza su cuenta en Instagram para recordar aquel triste episodio que la marcó.

“Un 24 de diciembre de 2018, a las 10:03 a.m., mi vida cambió y esa puerta de vidrio me enseñó que la vida es frágil, tan frágil como un vidrio”, escribió en el primer párrafo de la publicación.

Ella recordó que nunca tuvo miedo ni dolor gracias a su novio, Emilio Garro, quien es médico y la encontró aquella mañana entre la vida y la muerte.

“Qué decir de mi novio, el mejor doctor del mundo, si él no hubiera llegado a tiempo por mí hoy no les estaría escribiendo este mensaje. Estaba a minutos de morir desangrada, ya no sentía mi cuerpo y tenía mucho sueño”, agregó.

“Por supuesto Dios hace angelitos en el mundo para que le ayuden, como los doctores del hospital México que me salvaron la vida con la transfusión de sangre (5 bolsas). Mi operación duró 4 horas y media, me reconstruyeron músculos y nervios y la arteria la perdí”, continuó.

Rodríguez salió del hospital dos días después del accidente y en cuestión de semanas ya estaba recuperada.

Ahora la conductora ve cada día como una oportunidad para aprovechar la vida al máximo.