Natalia Rodríguez, Yiyo Alfaro y Choché Romano reviven una curiosa anécdota sobre un excompañero

Lo que comenzó como una conversación cargada de nostalgia terminó sacando a relucir una vieja historia de los tiempos de VM Latino que todavía recuerdan muy bien sus protagonistas.

Durante una reciente edición del pódcast de Yiyo Alfaro y Choché Romano, la invitada fue la presentadora de Teletica Natalia Rodríguez, gran amiga de ambos y una de las personas que les abrió las puertas en la televisión cuando los llevó a formar parte del canal de la música.

Mientras repasaban fotografías y anécdotas de aquellos años, apareció una imagen tomada durante una fiesta organizada por el desaparecido periódico Al Día, lo que desató una serie de recuerdos sobre supuestos chismes que terminaban publicados en la prensa.

(Captura de video/Captura de video)

“Ahí me inventaron un chisme que yo andaba con María José Castillo solo porque estaba hablando con ella”, recordó Choché.

La conversación rápidamente tomó otro rumbo cuando el humorista aseguró que existía un compañero del canal que, supuestamente, filtraba información sobre los presentadores y artistas de VM Latino, pero cobraba por dichos chismes.

“El hp de Mauricio, con tal de que sacaran una nota para él recortarla y cobrarle a Paul (Andrade, dueño del canal), le inventaba a uno cualquier mierda. Lo que fuera”, dijo Choché.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez cuenta cómo fue volver a Sábado feliz: “Me temblaba todo”

Yiyo respaldó la historia y añadió que también escuchó que ese compañero cobraba por cada nota que lograba colocar en los medios.

“Cierto, había un mae que cobraba por cada nota que salía de VM Latino en el periódico”, aseguró el ahora presentador de ¡Qué buena tarde!

Natalia también se sumó a los recuerdos y confirmó que en una ocasión tuvo un fuerte encontronazo por una publicación relacionada con ella y que sabía que había sido por culpa de su excompañero.

Yiyo Alfaro y Choché Romano (Captura de video/Captura de video)

Aunque durante buena parte de la conversación no dijeron directamente de quién hablaban, la identidad salió a relucir cuando Yiyo preguntó: “Por cierto, ¿qué se hizo ese mae Mauricio?”.

Fue entonces cuando Natalia respondió que actualmente trabaja en el programa Sábado Feliz como voz en off y el apodo que le tenían en aquel entonces.

“Puñalito, el famoso puñalito”, dijo algo seria.

Las declaraciones surgieron en medio de una charla relajada en la que los tres compartieron anécdotas de sus inicios en televisión, una etapa que, por lo visto, dejó tanto buenos recuerdos como algunas historias que todavía siguen dando de qué hablar.