Natalia Rodríguez: “Yo lloré y todo, pensé que iba a salir llorando en tele”

La bella presentadora Natalia Rodríguez robó cámara en la transmisión del partido Costa Rica-Japón. AFP (GIUSEPPE CACACE/AFP)

La presentadora Natalia Rodríguez confesó que lloró de la emoción al ver cómo entraba el tiro de Keysher Fuller a la portería japonesa.

Aunque a ella no le cuesta mucho soltar el llanto, esta vez eran lágrimas de felicidad al ver que por fin pudo celebrar un gol de la Tricolor en el Mundial de Qatar.

Minutos antes, la conductora de Sábado Feliz había sido captada por las cámaras de la transmisión de FIFA donde se le veía muy feliz con su bandera de Costa Rica y con su peineta de guarias moradas.

“Yo lloré y todo (con el gol), pensé que iba a salir llorando en tele, como para variar un poquitico (risas). Todos queríamos un gol, y en ese momento no importaba si ganábamos o no, todos queríamos celebrar un gol, creo que eso era. Evidentemente cuando tuvimos nuestro gol había que cuidarlo nada más, pero sí cuando metieron el gol se me salieron las lágrimas y vieran los gritos, todos los ticos andamos roncos”, mencionó.

Naty anda disfrutando de su tercer mundial y esta vez la acompañó su esposo Emilio Garro, quien también robó cámara durante la transmisión del partido.

Según contó, luego que cayó el gol, la afición tica que estaba en la gradería empezó a alentar más a los seleccionados y lo único que deseaban era que no cayera el empate.

“Vieran la emoción, el montón de banderas, los colores, la pinturitas, bueno la locura. Fue como una euforia y como el gol fue como faltando 15 o 20 minutos antes de terminar el partido, nos la pasamos apoyando a la Sele para que estuvieran supermotivados, gritándoles, cantándoles y ya después del gol los ticos se encendieron full”, contó.

Antes de iniciar los partidos del mundial Natalia también robó cámara en el Fan Fest de Doha donde fue proyectada su imagen en las pantallotas del lugar.

Hace cuatro años atrás también ocurrió lo mismo en el Mundial de Rusia.

Para el partido contra España, del miércoles anterior, la conductora usó un traje típico, que se lo confeccionó una tía de la periodista Gabriela Jiménez, y también llamó mucho la atención no solo por lo colorido sino por lo hermosa que se veía.

Naty también salió en las pantallas del Fan Fest de Doha. Cortesía

“En la televisión de Qatar hicieron un anuncio del mundial con mi vestido típico me contaron unos ticos”, contó muy sorprendida.

Como ella ya había ido al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018 sabe que entre más colorido y llamativo se vaya al estadio más se atrae las atención de los camarógrafos y por eso esta vez no perdió oportunidad para mostrarle al mundo entero lo bellas que son las ticas.

Natalia también anda con los periodistas Gabriela Jiménez y Enrique Rivas (de la página La mochila de Kike), quienes también estaban en el estadio.

Ellos solo habían conseguido entradas para el partido Costa Rica- España y Costa Rica-Japón y ahora están viendo a ver qué hacen, si siguen con el plan inicial de irse a recorrer otros países cercanos o buscar cómo quedarse para seguir apoyando a la Sele desde la gradería, ahora contra Alemania el próximo jueves.

Naty y su esposo tenían planeado irse para Dubái, Abu Dabi, a París y finalmente a España, pues según había contado es dependiendo de los boletos de los partidos la cantidad de días que se pueden quedar en Qatar disfrutando del mundial.