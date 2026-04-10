Negocio que vendieron Ericka Morera y Mauricio Hoffmann fue el que provocó gran roce con Jalé Berahimi

La reciente venta del salón de belleza Blow Dry Bar, por parte de Ericka Morera y Mauricio Hoffmann, no solo marcó el fin de un importante vínculo entre ambos, sino que también reavivó una polémica que dio mucho de qué hablar en su momento.

La expareja confirmó en las últimas horas que aceptaron una oferta de compra para el negocio que fundaron hace casi nueve años, cuando aún eran esposos.

Ericka Morera y Mauricio Hoffman junto a Jalé Berahimi y su esposo Robert Atkinson.

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Un cierre que marca el final de una etapa

La decisión de vender el salón llega a cuatro años de su divorcio, firmado en marzo del 2022, y pone fin a uno de los últimos lazos que mantenían en común.

Sin embargo, el anuncio también hizo recordar el enfrentamiento que tuvo Hoffmann con la empresaria Jalé Berahimi a mediados de setiembre del 2024.

La polémica por el logo que desató todo

En aquel momento, Mauricio Hoffmann denunció las similitudes entre el logo de Blow Dry Bar y el de Bomboré, un nuevo negocio impulsado por Jalé Berahimi y otros socios en Escazú.

El presentador incluso recurrió a un proceso legal conocido como “cese y desistimiento de uso indebido de logo”, con el objetivo de frenar el uso de la imagen.

“Lo que hemos presentado primeramente es un cese/desista por las notorias similitudes de el logo de ellos al de nosotros. Nosotros llevamos siete años ofreciendo esta experiencia de servicio y concepto innovador de salones de belleza en Costa Rica. Esto genera confusión entre el público, entre otras cosas”, explicó Mauricio en ese momento.

Este era el logo del negocio de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera. (Instagram)

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“La competencia debe ser sana”

El tema también fue abordado por Hoffmann en televisión, donde defendió su postura sobre la importancia de la competencia leal.

“Emprender es de valientes y eso lo felicitamos a Jalé o cualquier otra persona que haya decidido emprender. Lo que sí creemos es que la competencia debe ser sana. Yo como propietario de un salón de belleza, de un centro de belleza, creo fielmente que la sana competencia es importantísima, pero sana.

“Lo que no se vale es que una persona o una empresa decida apropiarse de un concepto que no les pertenece y que les costó a otros siete años desarrollarlo y crearlo en este país”, dijo en ese momento.

Un caso sin desenlace público

Tras el revuelo mediático, no se conoció públicamente el desenlace del conflicto, ya que ninguna de las partes volvió a referirse al tema.

El negocio de Berahimi continuó operando con el mismo logo, mientras que ahora, año y medio después, Morera y Hoffmann decidieron vender Blow Dry Bar.

Mauricio Hoffmann encontró grandes similitudes entre este logo y el de su negocio. (Instagram)

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