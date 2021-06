Netflix ha apoyado a carnadas de Óscar como “Roma” y “The Ballad of Buster Scruggs” y los telespectadores esperan con ansias nuevos episodios de “Stranger Things”, ‘"The Crown", '"Orange Is The New Black" y “Ozark”. La compañía incluso ha visto la frase" Netflix and chill" (algo así como “ve Netflix y relájate”) formar parte del vocabulario popular.