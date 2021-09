Ni estos “Jetas” piensan que Costa Rica clasificará al mundial

Los Jetas quieren que la sele se pellizque y no nos dejen sin mundial. Cortesía. Los Jetas quieren que la sele se pellizque y no nos dejen sin mundial. Cortesía.

Ni siquiera un par de “Jetas” que andan detrás de la Sele creen, por lo que han visto en los primeros dos partidos eliminatorios de la Tricolor, que el equipo de todos pueda llegar al Mundial de Catar.

En los últimos días dos personajes con pinta de jeques cataríes tomaron las calles de nuestro país para ponerle un poquito de ánimo al frío ambiente que rodea a la selección nacional --por obvias razones--.

[ ¡Regaladas son caras! Aficionados siguen disconformes con precio de entradas ]

El pasado domingo estuvieron en los alrededores del Estadio Nacional, en La Sabana, y llamaron la atención hasta de la prensa azteca por la ropa que andaban y porque realmente se acercan físicamente al estereotipo de los habitantes de los países del Medio Oriente.

Es decir, altos, barbudos, narizones y vestidos con un túnica blanca y con un hiyab, o sea, una pañoleta que cubre la cabeza.

En lo único que no se parecen a unos jeques es que este par son bien limpios, porque no pudieron entrar al estadio, pues no les alcanzó para pagar los 95 mil que costaban las entradas. Por eso se hacen llamar Los Jetas y son de Desampa.

Para el partido contra Jamaica de este miércoles sí estarán y esperan los seleccionados los vean para que se motiven y le pongan un poquito más de ganas y de fútbol para empezar a sumar puntos en la eliminatoria.



“La idea es poner un poco de picardía y felicidad a todo lo que pasa con esta eliminatoria que no nos han ido tan bien en este inicio. Los Jetas somos soñadores, pero también realistas, sabemos que Estados Unidos y México nos llevan años luz y a nosotros nos está afectando que no hicimos cambio generacional y el trabajo es durísimo”, señaló uno de los Jetas.



Gemelos

Debajo de ese montón de trapos y de pelos están los gemelos Juan Pablo y Juan Carlos Sojo, quienes desde hace unos años vienen creando contenido en redes sociales con su proyecto llamado Los Repetidos.

El par de hermanillos sueñan con ir a Catar y encontraron en Los Jetas una forma perfecta de pulsearla y de motivar a la afición y a los jugadores para ver si se nos hace el milagrito.

“Quisimos hacer algo alusivo a Catar y salieron Los Jetas, que el sueño de ellos es llegar al mundial, pero les pasa las de la selección, que siempre se les complica todo y les cuesta más”, dijo Juanpa.

El jetas dice que lo primero que hicieron, antes de crear los personajes, fue investigar si usar ese atuendo era ofensivo y como se dieron cuenta que no, se mandaron.

“Le preguntamos a varias personas que saben y nos dijeron que no, que eso va más relacionado con una clase social que con religión y le entramos. Mi hermana mayor nos hizo los trajes y ahí estamos en la calle, con la gente de la marca Penalty, que es el balón oficial de la selección”, agregó.

El repetido cuenta que han andado por diferentes centros comerciales, por San José centro y más de uno se traga el cuento de que de verdad son del otro lado del planeta.

“Todo mundo nos ha pedidos fotos, en Televisa nos entrevistaron, salimos en la página de la Federación Mexicana y lo más vacilón es que hay gente que empieza a hablarnos en árabe, ya nos pasó con un señor y unas muchachas argentinas judías nos dijeron que de verdad creyeron que éramos árabes”, contó.

Juanpa nos adelantó que este año serán parte de El Chinamo, de Teletica, con una de sus características bromas.

“Este es nuestro tercer año, no consecutivo, y vamos con una sorpresa muy bonita, no se puede adelantar mucho, pero estamos seguros de que les va a gustar mucho”.