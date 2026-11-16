Nicole Aldana tiene a mucha gente preocupada y, como dicen, con el “Jesús en la boca”, luego de unas fotografías que compartió en redes en las que aparece en una camilla de hospital.

En dos de las imágenes, la exfigura de A todo dar pareciera estar sedada, en otra come sopa desde una sala de internamiento y en una más aparece caminando por los pasillos de un centro médico.

Nicole Aldana tuvo que ser operada de urgencia este domingo. (Instagram)

LEA MÁS: (Video) Vea el golazo que hizo la hija de Nadia Aldana, digno de jugadora de primera división

Aldana hizo la publicación este lunes en Instagram y tiene a mucha gente en ascuas respecto a su situación de salud, pues solo contó que debió ingresar urgente al hospital este domingo para una operación, también, de última hora.

Lo que dijo Nicole Aldana

“Un domingo muy diferente. Una cirugía de emergencia que gracias a Dios todo salió bien”, expresó la modelo y empresaria de 44 años.

Nicole no entró en detalles sobre qué fue exactamente lo que le pasó. Tampoco ha respondido a los mensajes que le enviamos en La Teja en busca de mayores detalles sobre su preocupante publicación.

Nicole Aldana preocupó a mucha gente con estas fotos y esta publicación que hizo desde un hospital. (Instagram/Instagram)

En su mensaje en redes, Nicole destacó que está confiada en que todo pasará rápido.

LEA MÁS: Nicole Aldana la pasa de lo lindo en uno de los países más caros del mundo

“Aquí voy confiando en que pronto estaré bien”, mencionó.

Desde La Teja le enviamos a Nicole nuestros mejores deseos de pronta recuperación.