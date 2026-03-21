Nicole Aldana la pasa de lo lindo en uno de los países más caros del mundo

La exbailarina de A todo dar, Nicole Aldana, la está pasando de lo mejor en unas vacaciones familiares que se está dando en uno de los países más caros del mundo.

Nicole Aldana está maravillada con las bellezas de Zurich. (Instagram/Instagram)

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Aldana lleva varios días presumiendo en redes el costoso descanso familiar que disfruta en nada más y nada menos que Suiza.

Nico, su esposo y sus dos hijos están de visita en Zúrich, una de las ciudades más visitadas de ese país europeo, considerada por la célebre revista “Traveler” como la segunda más cara del mundo.

“Suiza. Conociendo la ciudad y disfrutando de dos clásicos suizos: raclette y fondue de queso. ¡Qué delicia todo!”, afirmó Nicole en una primera seguidilla de fotos que compartió de su viaje familiar.

Nicole Aldana derrochó amor en los Alpes Suizos. (Instagram/Instagram)

En las imágenes no solo se les observa disfrutando de la exquisita gastronomía de ese país, sino también descubriendo la maravillosa arquitectura de la ciudad de Zúrich.

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Nicole ha dejado ver la impresionante fachada de la estación central de Zúrich, así como las estrechas calles y los edificios históricos de la época medieval que hay a ambos lados del río Limmat, que atraviesa la ciudad.

Otro de los gustos que se ha dado la exfigura de Repretel en el país de Heidi fue conocer, precisamente, los Alpes suizos, pues visitó la famosa cima y parque de aventuras Grindelwald First.

Nicole Aldana probó las exquisitas comidas de Suiza. (Instagram/Instagram)

“De las mejores vistas que he tenido”, dijo; luego describió el momento como inolvidable.

Nicole aseguró que “es demasiado hermoso” todo lo que ha visto en la ciudad donde está y, por lo emotivo de sus publicaciones, todo apunta a que conocer ese país era uno de sus grandes sueños.

Nicole Aldana compartió fotos hermosas de Zurich como esta de la estación central con el tranvía pasando al frente. (Instagram/Instagram)

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