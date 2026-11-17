Nicole Aldana, exbailarina y empresaria, nos contó que la operación la tomó por sorpresa, pues no sabía de su infección. (redes/Instagram)

Nicole Aldana vivió momentos de mucha angustia durante los últimos días, luego de que un fuerte dolor la llevara al hospital y terminara sometida a una cirugía de emergencia este fin de semana.

La exparticipante de A todo dar nos contó que los médicos tuvieron que retirarle la trompa de Falopio y el ovario derecho producto de una infección que le descubrieron.

La también modelo explicó que todo comenzó con un dolor fuerte, por lo que decidió acudir al médico. Durante un ultrasonido detectaron que tenía inflamada la trompa de Falopio derecha y le recetaron antibióticos; sin embargo, su condición empeoró y tuvo que acudir a emergencias a un hospital privado de San José.

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Fue durante la operación cuando los especialistas descubrieron que la infección también había afectado el ovario derecho, por lo que tuvieron que retirarle ambos órganos.

Nicole explicó que este martes 17 de noviembre ya recibió el alta médica y que por la tarde espera regresar a su casa, donde deberá guardar reposo y recuperarse poco a poco.

Pero la emergencia también tuvo otras consecuencias importantes para ella, pues esta operación significó perder el último ovario que conservaba.

Nicole Aldana está internada en un hospital privado y este martes dijo sentirse mejor. (redes/Instagram)

La exbailarina contó que hace aproximadamente tres años le habían retirado el otro ovario. Aunque en esta ocasión los médicos tenían la intención de salvar el que todavía tenía, lamentablemente no fue posible.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, Nicole explicó que ese tema ya estaba descartado desde hace tiempo, pues sus dos hijos ya están grandes y su esposo también está operado.

Ahora deberá afrontar el inicio de la menopausia, una nueva etapa que, según le explicó su médico, no representa algo grave y puede manejarse con tratamiento y seguimiento.

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La situación fue un gran susto para ella, pues nunca imaginó que tendría que pasar por una experiencia así y recibir, de un momento a otro, la noticia de que debían retirarle esos órganos.

Aun así, la guapa hermana de Nadia Aldana se mantiene positiva y asegura que está confiando en Dios para salir adelante.

Nicole Aldana contó que el domingo la tuvieron que operar de emergencia. (Nicole Aldana/Instagram)

Esta experiencia también le dejó una reflexión sobre la importancia de valorar la salud y agradecer por las cosas que muchas veces parecen simples, pero que son fundamentales.

Poder abrir los ojos, caminar, correr, hacer ejercicio o incluso ir al baño son actividades cotidianas que, según reconoció, ahora aprecia mucho más.

La exbailarina también se mostró agradecida por los mensajes de cariño y las oraciones que ha recibido de sus seguidores durante estos días difíciles.

Nicole Aldana contó que su familia está muy al pendiente y que la están chineando mucho. Aquí junto a su hermana Nadia Aldana. (redes/Instagram)

Obviamente, su esposo Mauricio Montero así como sus hijos se han encargado de darle apoyo en este proceso y serán ahora sus enfermeros principales mientras que se recupera de la cirugía.

“Tengo que guardar reposo, tomar los medicamentos, cuidarme, no hacer esfuerzos y el ejercicio quién sabe cuándo”, agregó.

Por ahora su prioridad es descansar, recuperarse y volver poco a poco a su rutina, con la esperanza de que todo salga bien.